INÉDITO Ação de Saúde em LEM atende 5 mil pessoas em 3 dias Iniciativa levou exames, consultas em sete especialidades e diversos serviços de saúde Por Redação 14/07/2025 - 17:13 h

A primeira edição do Programa 'Saúde no seu Bairro', realizada em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, terminou no último sábado, 12, com um saldo de 5 mil atendimentos realizados em três dias de ação. - Foto: Divulgação

A primeira edição do Programa 'Saúde no seu Bairro', realizada em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, terminou no último sábado, 12, com um saldo de 5 mil atendimentos realizados em três dias de ação. A iniciativa viabilizou exames, consultas em sete especialidades e diversos serviços de saúde para a população, o que garantiu atendimento para quem procurou a ação. Edson Lobo, morador do município há 20 anos, afirmou que a saúde da cidade vive o melhor momento. "Realizei três exames e passei pelo gastro. Atendimento muito bom, equipe de excelência. A qualidade da saúde de LEM nem se compara com muitas cidades da região. Moro há 20 anos aqui e, com Junior Marabá, a saúde tem vivido a melhor fase", destacou. Zoraide Rodrigues também aprovou a iniciativa. "Uma equipe maravilhosa, tudo muito organizado e nota dez. Que continue com outras edições", desejou. O secretário de Saúde, Pedro Henrique Ribeiro, ressaltou a qualidade do atendimento e a diversidade dos serviços ofertados. "Nossa estrutura contou com sete especialidades médicas, além de exames e atendimentos multidisciplinares. Tudo isso com uma equipe altamente capacitada, que tem trabalhado com foco na humanização e na qualidade", enfatizou. O prefeito do município, Junior Marabá (PP) comemorou os resultados e agradeceu aos profissionais envolvidos. "Estamos muito felizes com os resultados. Mais de 5 mil atendimentos em três dias demonstram o quanto esse programa é importante para a nossa população. Agradeço a toda a equipe da saúde pelo cuidado, dedicação e acolhimento com cada paciente", finalizou.

