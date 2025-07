EA FC 26 anunciado com Ibrahimovic e Ronaldo na capa

Ibrahimovic é capa do novo jogo da franquia EA Sports FC - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Eletronic Arts apresentou nesta, segunda-feira, 14, a capa do novo jogo de sua franquia de futebol, o EA Sports FC 26 e confirmou que o jogo completo será revelado oficialmente nesta quarta-feira, 16. A novidade que acompanhou a postagem desta segunda foi a capa desta edição, o atleta sueco Zlatan Ibrahimovic, que aparece ainda cercado de referências ao Ronaldo Fenômeno, seu ídolo declarado no esporte.

Somado a isso, o sueco ainda deve ser o mais novo Icon a figurar no modo Ultimate Team, modo de jogo online onde os jogadores são cartinhas e ficam a disposição do jogador para montar seu time da forma preferida. Os Icons são cartas especiais para jogadores históricos que marcaram uma geração, como Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Pelé, entre outros.

“Vocês pediram e Zlatan está de volta apresentando a capa do EA FC 26 Ultimate Edition. Confira a revelação completa no dia 16 de julho”, diz a publicação no Instagram.

EA FC 26 é a nova aposta da EA Sports na sequência da sua principal série de futebol. A expectativa é que mais detalhes sobre modos de jogo, melhorias e novidades sejam compartilhadas na revelação agendada para a próxima quarta (16).

Ibrahimovic não aparecia no jogo desde 2020

Jogador que marcou seu tempo por suas finalizações, acrobacias e forte personalidade dentro e fora dos gramados, o sueco esteve ausente do modo Ultimate Team do EA FC desde 2020 por conta de um problema com direitos de imagem entre a EA e a FIFAPro.

A partir de então, o atleta não figurou em nenhuma das edições seguintes, EA FC 24 e 25, somando um total de cinco anos sem cartas oficiais no jogo.

A disputa começou em novembro de 2020, quando o atleta questionou publicamente o uso de seu nome e imagem no FIFA 21 sem seu consentimento. Desde então, suas cartas não estiveram disponíveis até a inclusão no EA FC 26.

EA FC 26 pode marcar o retorno dos times brasileiros

Um rumor que vem tomando força ao longo dos anos é a volta dos clubes brasileiros e do Brasileirão ao EA Sports Fc 26, esse rumor tomou forças pós uma matéria do Estadão, apontar uma possível negociação entre a CBF e os representantes de futebol nacional juntamente da desenvolvedora do jogo, a Electronic Arts.

O objetivo, ao que tudo indica, é contar com as seleções masculina e feminina, além dos clubes nacionais. Porém, as negociações são complexas por conta do modelo brasileiro de direitos de imagem, que envolve entidades como a Libra e a Liga Forte União.

Outro ponto que dificulta a negociação é a falta de sindicatos específicos, o que torna mais difícil a distribuição de valores prevista na Lei Pelé.

A última vez que a franquia teve o Campeonato Brasileiro licenciado foi em 2013 e 2014, quando o jogo ainda se chamava FIFA. Desde então, os clubes nacionais deixaram de aparecer por completo, com o último registro sendo no FIFA 16 — antes de a CBF fechar exclusividade com a Konami para o PES.