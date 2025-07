Brasil nos games: grande franquia dos jogos homenageia brasileiros

Letícia Bufoni e Rayssa Leal em novo jogo Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 - Foto: Divulgação | Activision

Um dos clássicos do videogame, a franquia Tony Hawk’s Pro Skater sempre foi referência no quesito de ser fiel a cultura do skate nos jogos, seja pelas manobras, quanto pelo estilo dos personagens, músicas e cenários. Ao longo de seus 25 anos de história, o Brasil já marcou presença nessa franquia.

No jogo mais recente da franquia, o “Tony Hawk’s Pro Skater 3+4”, lançado nesta sexta-feira, 11, para PlayStation 5, XBox Series X, XBox Series S e PC, a “fadinha” Rayssa Leal. foi a mais nova brasileira a entrar no jogo, além, dela Letícia Bufoni e Bob Burnquist já marcaram presença na franquia.

Além dos atletas, o novo jogo também conta com a música "Vai Vendo", do rapper Marcelo D2. A seguir, confira as citações do Brasil na série “Tony Hawk’s Pro Skater”.

Skatistas brasileiros

Desde o início da saga Tony Hawk’s Pro Skater, em 1999, o Brasil já estava sendo representado, com o carioca Bob Burnquist, que se tornou figura central da cena, por seu estilo e criatividade. Após a primeira aparição, Bob esteve presente em todos os jogos da franquia, incluindo o mais recente.

Outro nome brasileiro que apareceu na franquia foi Letícia Bufoni, a paulistana fez sua primeira aparição no jogo “Tony Hawk’s Pro Skater 1+2”, lançado em 2020, desde então ela segue disponível como personagem jogável no novo game,

A mais nova integrante do grupo brasileiro na franquia é da “fadinha do skate” Rayssa Leal, a medalhista olímpica faz sua estreia no novo jogo da franquia representando a nova geração do skate no Brasil.

Rayssa Leal como personagem em Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 | Foto: Divulgação | Activision

Além dela, Felipe Nunes faz sua estréia no mundo virtual trazendo a inclusão e diversidade para a franquia, sendo o primeiro skatista PCD no elenco do game.

Trilha sonora brasileira

As trilhas sonoras da franquia sempre foram icônicas, misturando o punk, rock, hip-hop, e outras composições alternativas. E claramente a música brasileira não ficou de fora, com a primeira citação em Tony Hawk's Pro Skater 1+2, com a faixa “Confisco” da banda Charlie Brown Jr., que partiu de um pedido pessoal de Bob Burnquist para homenagear o vocalista da banda, Chorão, que faleceu em 2013 e era muito ligado a cultura do skate.

Outra menção aconteceu no título mais recente, com a faixa "Vai Vendo" de Marcelo D2 passando do rock para o rap com samba.

Pistas no Brasil

As homenagens não ficaram só nas músicas e nos personagens, mas também em pistas que foram levadas ao mundo digital, a primeira vez foi no “Tony Hawk's Pro Skater 3” que simulava uma competição de skate no Rio de Janeiro, na pista "Quiksilver Rio Ruckus".

No mesmo jogo, porém na versão para PlayStation 1 e Nintendo 64 havia a pista Downhill, também ambientada no Rio de Janeiro.

Já no Tony Hawk's Underground 2 a pista localizada no Ceará, fez sua estreia. Além disso, o Rio de Janeiro voltou a ser homenageado no jogo “Tony Hawk's Downhill Jam”, com a pista de mesmo nome da cidade Agora, no novo jogo da franquia a clássica pista “Rio de Janeiro” retorna a série com um visual repaginado, novos detalhes, porém mantendo o espírito original para os fãs de longa data.