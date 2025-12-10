Menu
DECLARAÇÃO

Otto Filho descarta que vaga no TCE seja "prêmio de consolação"

Deputado teve sete votos a favor e nenhum contra indicação ao órgão

Yuri Abreu e Rodrigo Tardio

Por Yuri Abreu e Rodrigo Tardio

10/12/2025 - 12:40 h
Otto Filho (PSD)
Otto Filho (PSD) -

O deputado federal, Otto Filho (PSD), esclareceu que a vaga conquistada no TCE seja um prêmio de consolação por não ser cogitado na chapa majoritária da base de Jerônimo Rodrigues (PT).

"Em nenhum momento foi discutido a questão de chapa orgânica. O PSD foi uma sigla importante na eleição do governador e do presidente Lula, e o partido tem vontade de continuar ao lado dos dois", disse.

Otto reiterou que os integrantes do PSD têm interesse de permanecer na base do governo.

"São 20 anos de relação e a responsabilidade que temos com o Estado e com as nossas decisões é muito grande. Isso foi demonstrado no passado quando o PP saiu da aliança e nós permanecemos. Espero que esse entendimento seja realizado e os diálogos com o governador já estão sendo construídos com o ministro Rui Costa, com os senadores Jaques Wagner e Ângelo Coronel e Otto Alencar", finalizou.

