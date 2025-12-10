Menu
ONLINE E PRESENCIAL

Show de Roberto Carlos em Salvador vende ingressos a mais de R$ 1 mil

Show vai acontecer na Arena O Canto da Cidade

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/12/2025 - 12:18 h | Atualizada em 10/12/2025 - 14:47
Roberto Carlos vai fazer show em Salvador
Roberto Carlos vai fazer show em Salvador -

Os fãs de Roberto Carlos vão conseguir comprar os ingressos para o camarote do show do artista em Salvador em breve. As vendas começam nesta quarta-feira, 10, no site da Q2 Ingressos e em shoppings da capital baiana.

A apresentação vai acontecer no dia 26 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio.

Segundo a prefeitura, o evento, que é uma parceria com a iniciativa privada, contará com espaços:

  • 3.000 lugares com vendas de ingressos
  • Mais de 50.000 lugares gratuitos para o público em geral
  • 800 cadeiras para idosos dos abrigos conveniados com a prefeitura

Confira pontos de venda física:

  • Ingressos Bahia no Shopping Barra;
  • Lojas Pida! do Salvador Shopping, Shopping Piedade e Shopping Paralela.

Setores e valores (excluindo taxas)

Setor Azul

  • Inteira: R$ 1.300,00
  • Meia: R$ 650.00

Setor Amarelo

  • Inteira: R$ 1.200,00
  • Meia: R$ 600.00

Setor Emoções

  • Inteira - R$ 1800
  • Meia - R$ 900

PCD

Individual: R$ 600,00

Camarote

  • Inteira - R$ 900
  • Meia - R$ 450

