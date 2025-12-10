Show de Roberto Carlos em Salvador vende ingressos a mais de R$ 1 mil

Roberto Carlos vai fazer show em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os fãs de Roberto Carlos vão conseguir comprar os ingressos para o camarote do show do artista em Salvador em breve. As vendas começam nesta quarta-feira, 10, no site da Q2 Ingressos e em shoppings da capital baiana.

A apresentação vai acontecer no dia 26 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio.

Segundo a prefeitura, o evento, que é uma parceria com a iniciativa privada, contará com espaços:

3.000 lugares com vendas de ingressos

Mais de 50.000 lugares gratuitos para o público em geral

800 cadeiras para idosos dos abrigos conveniados com a prefeitura

Confira pontos de venda física:

Ingressos Bahia no Shopping Barra;

Lojas Pida! do Salvador Shopping, Shopping Piedade e Shopping Paralela.

Setores e valores (excluindo taxas)

Setor Azul

Inteira: R$ 1.300,00

Meia: R$ 650.00

Setor Amarelo

Inteira: R$ 1.200,00

Meia: R$ 600.00

Setor Emoções

Inteira - R$ 1800

Meia - R$ 900

PCD

Individual: R$ 600,00

Camarote