Show de Roberto Carlos em Salvador vende ingressos a mais de R$ 1 mil
Show vai acontecer na Arena O Canto da Cidade
Por Edvaldo Sales
Os fãs de Roberto Carlos vão conseguir comprar os ingressos para o camarote do show do artista em Salvador em breve. As vendas começam nesta quarta-feira, 10, no site da Q2 Ingressos e em shoppings da capital baiana.
A apresentação vai acontecer no dia 26 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio.
Segundo a prefeitura, o evento, que é uma parceria com a iniciativa privada, contará com espaços:
- 3.000 lugares com vendas de ingressos
- Mais de 50.000 lugares gratuitos para o público em geral
- 800 cadeiras para idosos dos abrigos conveniados com a prefeitura
Confira pontos de venda física:
- Ingressos Bahia no Shopping Barra;
- Lojas Pida! do Salvador Shopping, Shopping Piedade e Shopping Paralela.
Setores e valores (excluindo taxas)
Setor Azul
- Inteira: R$ 1.300,00
- Meia: R$ 650.00
Setor Amarelo
- Inteira: R$ 1.200,00
- Meia: R$ 600.00
Setor Emoções
- Inteira - R$ 1800
- Meia - R$ 900
PCD
Individual: R$ 600,00
Camarote
- Inteira - R$ 900
- Meia - R$ 450
