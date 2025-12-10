Prefeito de Dias d'Ávila é obrigado a nomear aprovados em concurso

Alberto Castro (PSDB), prefeito de Dias D´Ávila - Foto: Reprodução | Instagram

O prefeito de Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador, Alberto Castro (PSDB), vai ser obrigado a nomear os candidatos que foram aprovados em um concurso público para a Secretaria Municipal da Fazenda (ISS) e que se enquadram no número de vagas que estava previsto no edital do certame.

De acordo com o órgão, a recomendação visa garantir o cumprimento do princípio constitucional do concurso público, evitando que cargos efetivos permaneçam vagos ou sejam preenchidos por contratações temporárias, prática considerada excepcional pela legislação.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O MP-BA deu prazo de cinco dias corridos, contados do recebimento do documento, para que a gestão municipal realize as convocações.

O órgão destaca ainda que, embora a nomeação deva ocorrer dentro do prazo determinado, o prefeito pode agendar as posses para o momento que considerar administrativamente mais adequado, desde que dentro dos limites da discricionariedade legal.

Os candidatos aprovados e setores da sociedade civil cobram maior celeridade nas convocações.

A reportagem entrou em contato com a gestão municipal e ainda aguarda resposta ao questionamento.

Decisão anterior

Em dezembro de 2023, a Justiça já tinha atendido a um pedido do MP-BA no município e determinou que a Câmara Municipal nomeasse nove candidatos aprovados no concurso de 2022, classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

O MPBA relatou que a Câmara havia realizado diversas nomeações para cargos em comissão em detrimento dos candidatos aprovados no concurso, o que levou à ação judicial.