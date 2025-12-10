Menu
DECISÃO

Prefeito de Dias d'Ávila é obrigado a nomear aprovados em concurso

Alberto Castro (PSDB) tem que convocar candidatos dentro do limite previsto no edital

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/12/2025 - 11:43 h
Alberto Castro (PSDB), prefeito de Dias D´Ávila -

O prefeito de Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador, Alberto Castro (PSDB), vai ser obrigado a nomear os candidatos que foram aprovados em um concurso público para a Secretaria Municipal da Fazenda (ISS) e que se enquadram no número de vagas que estava previsto no edital do certame.

De acordo com o órgão, a recomendação visa garantir o cumprimento do princípio constitucional do concurso público, evitando que cargos efetivos permaneçam vagos ou sejam preenchidos por contratações temporárias, prática considerada excepcional pela legislação.

O MP-BA deu prazo de cinco dias corridos, contados do recebimento do documento, para que a gestão municipal realize as convocações.

Aumento de 525% em tributo gera revolta em Jequié
Contrato de R$ 35 milhões em Sapeaçu contradiz decreto de limitações
Demissões de 300 servidores geram polêmica no sul da Bahia

O órgão destaca ainda que, embora a nomeação deva ocorrer dentro do prazo determinado, o prefeito pode agendar as posses para o momento que considerar administrativamente mais adequado, desde que dentro dos limites da discricionariedade legal.

Os candidatos aprovados e setores da sociedade civil cobram maior celeridade nas convocações.

A reportagem entrou em contato com a gestão municipal e ainda aguarda resposta ao questionamento.

Decisão anterior

Em dezembro de 2023, a Justiça já tinha atendido a um pedido do MP-BA no município e determinou que a Câmara Municipal nomeasse nove candidatos aprovados no concurso de 2022, classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

O MPBA relatou que a Câmara havia realizado diversas nomeações para cargos em comissão em detrimento dos candidatos aprovados no concurso, o que levou à ação judicial.

Cargos efetivos concurso público DIas d'Ávila Ministério Público nomeação transparência

x