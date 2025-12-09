Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
SANTA CRUZ CABRÁLIA

Demissões de 300 servidores geram polêmica no sul da Bahia

Decisão do prefeito Girlei Lima (PDT) surpreendeu categoria às vésperas das festas de fim de ano

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

09/12/2025 - 8:06 h
Girleii Lima (PDT) prefeito de Santa Cruz Cabrália
Girleii Lima (PDT) prefeito de Santa Cruz Cabrália

A prefeitura de Santa Cruz Cabrália, sul da Bahia, demitiu 300 servidores da gestão, após medida ordenada pelo prefeito Girlei Lima Nazareth (PDT). A decisão, de acordo com denúncias da categoria, vem no período que antecede as festas de fim de ano.

A medida repentina pegou os colaboradores de surpresa, os quais dizem não ter havido diálogo ou quaisquer plano de transição.

Leia Também:

Contrato de aluguel de veículos é suspenso na Prefeitura de Jaguarari
Dias D’Ávila: Prefeitura é obrigada a refazer edital de R$ 8 milhões
Cores da campanha de prefeito baiano são proibidas em Seabra

Impacto

O corte em massa na folha de pagamento gerou repercussões no município, onde o clima de apreensão entre a classe é geral.

A medida foi classificada por opositores e pelos próprios ex-servidores como uma "crueldade administrativa" e um gesto de insensibilidade diante da realidade das famílias.

Além do impacto nas famílias, a manutenção dos serviços públicos, que dependiam dessa força de trabalho, também se tornou uma preocupação para a população.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santa Cruz Cabrália e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Tags:

críticas à administração demissões economia local Gestão Pública impacto social Santa Cruz Cabrália

x