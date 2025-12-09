Demissões de 300 servidores geram polêmica no sul da Bahia

Girleii Lima (PDT) prefeito de Santa Cruz Cabrália - Foto: Divulgação | Instagram

A prefeitura de Santa Cruz Cabrália, sul da Bahia, demitiu 300 servidores da gestão, após medida ordenada pelo prefeito Girlei Lima Nazareth (PDT). A decisão, de acordo com denúncias da categoria, vem no período que antecede as festas de fim de ano.

A medida repentina pegou os colaboradores de surpresa, os quais dizem não ter havido diálogo ou quaisquer plano de transição.

Impacto

O corte em massa na folha de pagamento gerou repercussões no município, onde o clima de apreensão entre a classe é geral.

A medida foi classificada por opositores e pelos próprios ex-servidores como uma "crueldade administrativa" e um gesto de insensibilidade diante da realidade das famílias.

Além do impacto nas famílias, a manutenção dos serviços públicos, que dependiam dessa força de trabalho, também se tornou uma preocupação para a população.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santa Cruz Cabrália e ainda aguarda resposta aos questionamentos.