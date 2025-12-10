Aprovado na CCJ, Otto Filho se aproxima de vaga no TCE

Deputado Otto Alencar Filho (PSD) durante sabatina na Alba - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), aprovou o nome do deputado federal Otto Alencar Filho (PSD-BA) para o cargo vago de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). A decisão ocorreu após sabatina realizada pelo colegiado na manhã desta quarta-feira, 10.

A expectativa agora é pela votação em plenário, que deve ocorrer na próxima terça-feira, 16, segundo o presidente da Comissão, deputado estadual Robinson Almeida (PT).

Otto Filho foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no dia 3 de dezembro, em decorrência da vacância deixada pelo conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, aposentado no final de julho deste ano.

Otto chegou à Comissão por volta das 9h55, ao lado da esposa, Renata. Em discurso, ele trouxe um histórico da sua carreira política e em órgãos públicos, a exemplo do Desenbahia, onde foi o presidente entre 2015 e 2018, quando deixou o órgão para concorrer ao mandato de deputado federal - em Brasília, ele está em seu segundo mandato.

"Eu concordo plenamente que os tribunais, eles são apoiadores da Assembleia Legislativa, certo que essa Assembleia que é responsável e verdadeira representante do povo. Vejo com bons olhos essa atuação mais proativa dos tribunais, o fortalecimento da escola de contas, parcerias para que a gente possa transmitir para os gestores uma melhor forma de administrar, de gerir, de utilizar os recursos públicos", disse ele.

O parlamentar ainda continuou: "Concordo também que o juiz e conselheiro têm que falar nos autos e tem que ser responsável pelas informações que passam pelas mãos deles. Então, eu concordo muito com essa visão de ter uma responsabilidade maior com as informações".

Perfil de Otto Filho

Nascido em Salvador em 7 de julho de 1977, Otto Alencar Filho é graduado em Administração de Empresas pela Unifacs (2001), possui especialização técnica em Investimentos, Gestão de Fundos e Gerenciamento de Risco pelo British Columbia Institute of Technology (BCIT), no Canadá.

Deputado federal mais votado da Bahia em 2022, com 200.909 votos, Otto Filho é atualmente vice-líder do governo no Congresso e vice-presidente da Comissão de Minas e Energia.