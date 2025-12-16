Menu
HOME > POLÍTICA
ADEUS, BRASÍLIA?

TCE: CCJ aprova e futuro de Josias Gomes depende do plenário

Indicação do deputado petista foi enviada pelo governador Jerônimo (PT)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/12/2025 - 13:03 h | Atualizada em 16/12/2025 - 15:23
Deputado Josias Gomes (PT)
Deputado Josias Gomes (PT) -

O deputado federal Josias Gomes (PT-BA) teve sua indicação ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na manhã desta terça-feira, 16.

A aprovação do parlamentar se deu por unanimidade - 7 votos a 0. Ele foi sabatinado pelos membros do colegiado que é comandado pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT).

Agora, a expectativa é pela apreciação do nome de Josias no plenário da Casa. A data, segundo apuração do Portal A TARDE, dependeria de um acordo entre deputados governistas com a base oposicionista.

Havendo o pacto, a eleição poderia ocorrer ainda nesta semana. Do contrário, ela seria postergada para a próxima segunda-feira, 22 - a primeira possibilidade, no entanto, parece ser a mais plausível, diante da agenda dos deputados em suas bases eleitorais pela Bahia.

A mesma sessão plenária deve ainda referendar o nome do também deputado federal Otto Filho (PSD-BA), que teve sua indicação à Corte aprovada na semana passada, pela mesma CCJ.

"Ser indicado pelo governador para esse posto para mim é um orgulho, e eu falei isso com diversas pessoas, que sei do quanto cada uma e cada um de nós tem em nossas atividades parlamentares o interesse e a vontade de servir ao Estado, seja nesta casa, seja na Câmara Federal, como foi o meu caso, por cinco mandatos, ou nessa nova investida que o governador me cumpriu, a quem agradeço", disse ele.

Deputado Josias Gomes (PT) na CCJ
Deputado Josias Gomes (PT) na CCJ | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

"Quero ter a confiança de todos os parlamentares que pertencem à Comissão de Constituição e Justiça, mas também, quando for ao plenário, contar com o apoio de todos vocês e a certeza de que terão alguém lá no Tribunal de Contas do Estado e saberá como ninguém ouvi-los e [...] da importância do diálogo no sentido de esclarecer qualquer assunto que diga respeito a indicação para que a gente possa ter uma boa performance", completou Josias Gomes.

Alba Política TCE TCE-BA

x