Votação de Otto Filho ao TCE pode ficar para a próxima semana

Esperada para esta terça-feira, 16, a apreciação em plenário do nome do deputado federal Otto Filho (PSD-BA) ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), pode ficar para a próxima semana.

Uma falta de acordo entre a oposição e situação na Alba estaria "travando" a questão, já que os parlamentares governistas querem, em uma única sessão, aprovar os nomes do pessedista e do também deputado federal Josias Gomes (PT-BA) - o petista vai passar por sabatina no dia de hoje na sessão e tem a expectativa pela aprovação do seu nome - indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Conforme apuração do Portal A TARDE, há duas datas em aberto: uma seria nesta quinta-feira, 18, e outra na próxima segunda-feira, dia 21. No entanto, nos bastidores, a tendência é a de que as apreciações aconteçam ainda nesta semana, uma vez que os parlamentares têm agenda a cumprir no interior durante a semana do Natal.