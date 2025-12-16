Evento gratuito orienta empreendedores para planejamento de 2026

- Foto: Divulgação

Um encontro gratuito vai oferecer conhecimentos para que atuais e futuros empreendedores possam planejamento do ano de 2026 de maneira mais estruturada e estratégica. Realizado pelo Parque Social, a terceira edição do SOE – Serviço de Orientação Empreendedora acontecerá nesta quarta-feira, 17, às 14h, no Parque da Cidade, em Salvador.

Os interessados devem realizar a inscrição através deste link. Além de empreendedores, podem participar MEIs, jovens e demais públicos que buscam orientação para iniciar ou aprimorar seus negócios.

Segundo a organização, o foco principal é democratizar o acesso ao conhecimento, tornando-o dinâmico e acessível a todos os públicos, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além de networking e conexões, os participantes também poderão concorrer a brindes ao final da atividade.

O que é o SOE?

A iniciativa apoia empreendedores de diferentes segmentos, formais e informais, ampliando o acesso a conteúdos importantes para o fortalecimento de ideias, negócios e projetos. Nesta edição, o foco será nas áreas financeira e sustentável, essenciais para quem deseja tomar decisões mais seguras e desenvolver uma gestão duradoura.

O que terá no evento?