SALVADOR
SOE

Evento gratuito orienta empreendedores para planejamento de 2026

Interessados devem realizar inscrição prévia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

16/12/2025 - 10:24 h
Um encontro gratuito vai oferecer conhecimentos para que atuais e futuros empreendedores possam planejamento do ano de 2026 de maneira mais estruturada e estratégica. Realizado pelo Parque Social, a terceira edição do SOE – Serviço de Orientação Empreendedora acontecerá nesta quarta-feira, 17, às 14h, no Parque da Cidade, em Salvador.

Os interessados devem realizar a inscrição através deste link. Além de empreendedores, podem participar MEIs, jovens e demais públicos que buscam orientação para iniciar ou aprimorar seus negócios.

Segundo a organização, o foco principal é democratizar o acesso ao conhecimento, tornando-o dinâmico e acessível a todos os públicos, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além de networking e conexões, os participantes também poderão concorrer a brindes ao final da atividade.

O que é o SOE?

A iniciativa apoia empreendedores de diferentes segmentos, formais e informais, ampliando o acesso a conteúdos importantes para o fortalecimento de ideias, negócios e projetos. Nesta edição, o foco será nas áreas financeira e sustentável, essenciais para quem deseja tomar decisões mais seguras e desenvolver uma gestão duradoura.

O que terá no evento?

  • Palestra "Novas perspectivas financeiras para 2026": ministrada pelo professor Joaquim Suzart, administrador, consultor, palestrante e especialista em gestão de negócios;
  • Palestra “Empreendedorismo sustentável”: conduzida por Vinicio Fonseca, líder e idealizador da Ecosoluti, reconhecido por sua atuação alinhada a estratégias de impacto, com visão global e foco no desenvolvimento local;
  • Acesso à Clínica Financeira, realizada pela Sicoob, instituição parceira responsável por oferecer atendimentos personalizados e orientações voltadas ao planejamento financeiro.

x