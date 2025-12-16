SOE
Evento gratuito orienta empreendedores para planejamento de 2026
Interessados devem realizar inscrição prévia
Por Luiza Nascimento
Um encontro gratuito vai oferecer conhecimentos para que atuais e futuros empreendedores possam planejamento do ano de 2026 de maneira mais estruturada e estratégica. Realizado pelo Parque Social, a terceira edição do SOE – Serviço de Orientação Empreendedora acontecerá nesta quarta-feira, 17, às 14h, no Parque da Cidade, em Salvador.
Os interessados devem realizar a inscrição através deste link. Além de empreendedores, podem participar MEIs, jovens e demais públicos que buscam orientação para iniciar ou aprimorar seus negócios.
Segundo a organização, o foco principal é democratizar o acesso ao conhecimento, tornando-o dinâmico e acessível a todos os públicos, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade.
Além de networking e conexões, os participantes também poderão concorrer a brindes ao final da atividade.
O que é o SOE?
A iniciativa apoia empreendedores de diferentes segmentos, formais e informais, ampliando o acesso a conteúdos importantes para o fortalecimento de ideias, negócios e projetos. Nesta edição, o foco será nas áreas financeira e sustentável, essenciais para quem deseja tomar decisões mais seguras e desenvolver uma gestão duradoura.
O que terá no evento?
- Palestra "Novas perspectivas financeiras para 2026": ministrada pelo professor Joaquim Suzart, administrador, consultor, palestrante e especialista em gestão de negócios;
- Palestra “Empreendedorismo sustentável”: conduzida por Vinicio Fonseca, líder e idealizador da Ecosoluti, reconhecido por sua atuação alinhada a estratégias de impacto, com visão global e foco no desenvolvimento local;
- Acesso à Clínica Financeira, realizada pela Sicoob, instituição parceira responsável por oferecer atendimentos personalizados e orientações voltadas ao planejamento financeiro.
