POLÍTICA
POLÍTICA

TCE: Josias minimiza movimento de Luciano Araújo e faz afago

Deputado federal teve indicação sacramentada pela Alba

Cássio Moreira e Yuri Abreu

Por Cássio Moreira e Yuri Abreu

16/12/2025 - 17:54 h
Deputado Josias Gomes teve nome aprovado pela CCJ
Deputado Josias Gomes teve nome aprovado pela CCJ

O deputado federal Josias Gomes (PT), indicado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), comentou, nesta terça-feira, 16, sobre o movimento do deputado estaudal Luciano Araújo (Solidariedade), que tentou viabilizar o nome no processo.

Como a indicação, por essa circunstância que eu citei, é do governador, não caberia neste momento ele fazer a sua colocação como pré-candidato a conselheiro
Josias Gomes

Luciano foi uma escolha de parte dos deputados estaduais, que reivindicaram que a vaga era de indicação da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Josias, que passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, disse entender o interesse do parlamentar.

Leia Também:

Líder da oposição na Alba projeta sessão demorada nesta terça
Limado do TCE, deputado desabafa: “Indicação pode ir por água abaixo”
TCE: CCJ aprova e futuro de Josias Gomes depende do plenário

Josias, no entanto, reforçou que a vaga era por direito, após entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"O Tribunal, o Supremo, decidiu fazer com a autorização ao governador, nessa situação, ele fazer a indicação, porque como é uma vaga para os auditores, e não existindo essa vaga, o compromisso da Assembleia foi fazer uma lei autorizando o concurso. Com isso feito, o Tribunal resolveu que é excepcionalmente o governador indicasse", afirmou Josias.

O deputado mostrou apreço ao nome de Luciano, que não conseguiu registrar sua candidatura, e disse que ele tem "envergadura" para o cargo. Josias assumirá, caso escolhido pelo plenário da Casa, a vaga deixada pelo conselheiro Pedro Lino.

"O deputado Luciano tem todas as condições de pleitear uma vaga dessa envergadura, porque além de ter as pessoas, os deputados que o acolheram, ele é uma figura sensacional de cidadão e de deputado", afirmou o deputado federal.

CCJ aprova Josias Gomes

O deputado federal Josias Gomes (PT-BA) teve sua indicação ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na manhã desta terça-feira, 16.

A aprovação do parlamentar se deu por unanimidade - 7 votos a 0. Ele foi sabatinado pelos membros do colegiado que é comandado pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT).

