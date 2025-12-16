Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

TCE: Luciano Araújo desafia indicação de petista e acende alerta na Alba

Candidatura do parlamentar pode ser considerada inconstitucional Candidatura do parlamentar pode ser considerada inconstitucional

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

16/12/2025 - 8:55 h | Atualizada em 16/12/2025 - 9:25
Imagem ilustrativa da imagem TCE: Luciano Araújo desafia indicação de petista e acende alerta na Alba
-

Se, de um lado, o deputado federal Otto Filho (PSD) teve vida fácil na sua indicação ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o seu colega de bancada, Josias Gomes (PT), não obteve o mesmo caminho.

O petista foi indicado à vaga pelo próprio governador Jerônimo Rodrigues (PT), que enviou sua decisão à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), mas a escolha vem enfrentando resistência de parte dos parlamentares, principalmente da oposição, como já era previsto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao Portal A TARDE, o deputado Robinson Almeida (PT) diz acreditar na vitória do correligionário.

“Creio que a aprovação de Josias alcançará os votos necessários na CCJ e no plenário”, disse o petista.

Nova candidatura e o alerta da inconstitucionalidade

Apesar do otimismo do parlamentar, uma nova candidatura surge na contramão na tentativa de frear o deputado Josias Gomes na corrida pela vacância.

Trata-se do deputado Luciano Araújo, que também preside o Solidariedade no estado. A investida do parlamentar conta com apoio da bancada de oposição e de alguns colegas que compõem a base governista.

Leia Também:

Ivana Bastos, a primeira mulher no comando da Alba, faz a diferença
Bahia terá novo ciclo de obras após empréstimos aprovados na Alba
Alba aprova projeto que altera valores de contribuição do Planserv

A candidatura de Luciano, contudo, acende um alerta para uma possível inconstitucionalidade devido à prerrogativa de indicação do governador à vaga.

Ao Portal A TARDE, o parlamentar diz que aguarda a decisão final do Legislativo sobre o assunto.

“Estou aguardando o parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa, só podemos saber depois disso”, disse ele.

A expectativa, segundo o parlamentar, é que o resultado do parecer seja divulgado na manhã de terça-feira, 16.

À imprensa, a presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD) confirmou o assunto e disse: “Se a lei assim o permitir, o nome dele será inscrito, será sabatinado e irá para o plenário. Se não, a gente vai ter o embasamento da lei e será arquivada a solicitação dele”.

A chefe do Legislativo ainda considerou como “legítimo” o pedido do deputado para concorrer ao cargo na Corte de Contas.

“O nome dele foi lembrado [ele tem que estar alegre com isso]. É legítimo que qualquer um deputado desta Casa coloque o nome à disposição para o Tribunal de Contas. Agora, vale a gente saber se é legítima essa vaga, se é do governador ou não, se a lei permite ou não", acrescentou Ivana.

Sabatina na CCJ

O nome do deputado Josias Gomes será sabatinado pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira, 16, às 10h.

Na ocasião, os deputados estaduais vão analisar o currículo do parlamentar e decidir se ele está ou não apto para o cargo.

Se aprovado, o nome segue para votação em plenário pelos demais parlamentares. O petista ganha aval para ocupar a vaga, se obtiver a maioria dos votos, isto é, 32 parlamentares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia Inconstitucionalidade indicação política Josias Gomes sabatina CCJ tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x