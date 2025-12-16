Líder da oposição na Alba projeta sessão demorada nesta terça

Líder da oposição, Tiago Correia (PSDB) - Foto: Anderson Ramos/ Ag. A Tarde

Ao que tudo indica, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve ter mais um dia longo nesta terça-feira, 16. Com várias matérias na pauta do dia para serem apreciadas, a expectativa é de que a sessão avance pela noite, podendo alcançar a madrugada, como aconteceu na semana passada.

O líder da oposição, Tiago Correia (PSDB), indicou que a minoria deve fazer uma nova e pesada obstrução, o que vai prolongar a sessão.

Nós temos hoje nove projetos ainda para serem apreciados, temos três urgências que vão ser apresentadas provavelmente no início da sessão, já que o líder do governo pode apresentar as urgências a qualquer momento Tiago Correia - líder da oposição

"Tem um empréstimo que vem para a urgência, depois nós temos dois projetos que tiveram a prioridade aprovada na sessão retrasada, onde eu pedi vista do parecer das comissões, devolvo essas vistas hoje, então são projetos que vêm também para serem aprovados, e temos no final a matéria do orçamento, que deve ser votada em dois turnos, não sabemos se a sessão vai alcançar o quórum até chegar na última matéria, vamos ver como é que vai ser a dinâmica e vai ser de acordo com a mandamento aqui do Plenário”, disse o tucano.

Correia explicou que além das votações, as atenções estarão também divididas com a entrega do Prêmio Destaque Parlamentar 2025 e do Troféu Imprensa, que também acontecem nesta tarde.

“Hoje vai ser um dia bastante concorrido. A gente vai ver como é que vai estar a dinâmica, se os membros do governo vão se fazer presentes. Nós já fizemos duas obstruções com pedimos verificação de quórum. Hoje vai ser uma sessão bem dinâmica”, afirmou.