Jerônimo projeta expansão de Lula e crê em chapa nacional forte

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), tem demonstrado um forte engajamento na articulação política que visa a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026.

A Bahia, que historicamente se consolidou como um dos maiores colégios eleitorais e base de apoio do PT e de Lula no Nordeste, serve como ponto de partida para a estratégia do governador petista.

O governador expressou o objetivo de trabalhar para expandir a força eleitoral de Lula para além dos limites do Nordeste, levando a influência do presidente a outros estados brasileiros.

" Vou trabalhar para ele. O carinho do povo do interior baiano é muito grande e a gente pretende expandir essa força dele do nordeste para outros estados", disse Jerônimo

A movimentação é vista como crucial para construir uma vitória mais robusta em nível nacional, minimizando eventuais desgastes ou oposição em outras regiões do país.

Chapa nacional

Além do foco na ampliação da base de apoio popular de Lula, o governador baiano ressalta a importância da formação de uma "chapa nacional forte" para a disputa presidencial de 2026.

"A gente vai buscar a união com partidos e lideranças políticas que possam somar na campanha, o que iria garantir uma frente ampla de apoio. Torço para que a gente possa montar uma chapa nacional forte para trabalharmos dia e noite com o objetivo de reeleger o presidente Lula", garantiu.

A articulação nacional forte tem o objetivo, também, de garantir o crescimento das bancadas aliadas no Congresso, fundamental para a governabilidade em um eventual quarto mandato de Lula.

Jerônimo Rodrigues, que se elegeu em 2022 com o apoio de Lula, entende o papel estratégico do Nordeste para a vitória do presidente e busca traduzir o capital político em uma rede de influência nacional, atuando como um importante articulador do projeto petista para 2026.