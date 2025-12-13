Menu
INSISTÊNCIA

Prefeito tenta segunda autorização para crédito de R$ 18 milhões

Edifrâncio Oliveira (PSD), prefeito de Santa Bárbara, já havia tentado empréstimo para energia solar

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

13/12/2025 - 8:53 h
Prefeito de Santa Bárbara, Edifrâncio Oliveira (PSD)
Prefeito de Santa Bárbara, Edifrâncio Oliveira (PSD) -

O prefeito de Santa Bárbara, Edifrâncio Oliveira (PSD), enviou um novo Projeto de Lei à Câmara Municipal, no qual solicita autorização para contratar operação de crédito de até R$ 18 milhões junto ao Banco do Brasil.

O Executivo diz que o objetivo do projeto é financiar a implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos, como escolas, unidades de saúde e órgãos administrativos.

Recorrência

O que chama a atenção é que a Lei Municipal nº 629, sancionada em 2022, já havia concedido ao Poder Executivo de Santa Bárbara a autorização para contratar uma operação de crédito com o mesmo objetivo, que era o de financiar a implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos.

A gestão diz ainda, que o novo projeto é fundamental para adequações às condições atualizadas exigidas pela instituição financeira, motivo pelo qual também propõe a revogação da lei anterior, evitando sobreposição normativa.

Com tem maioria na Câmara, Edifrâncio conta com o apoio de 10 dos 11 parlamentares. Sendo assim, o Executivo dá como certa a aprovação em regime de urgência urgentíssima.

Riscos

O principal argumento contra, que pode levar a um prejuízo, é o pagamento do empréstimo, que é o de R$ 18 milhões mais os juros, não ser totalmente compensado pela economia gerada na conta de luz.

Nesse caso, o município contrai a dívida de R$ 18 milhões, além de pagar os juros e taxas do banco credor, que é Banco do Brasil. Caso a economia de energia demore mais do que o previsto para superar o custo das parcelas, o projeto pode se tornar oneroso a curto e médio prazo.

Além disso, eventuais problemas na instalação, manutenção dos painéis solares ou falhas na gestão do sistema podem gerar custos não previstos.

Há casos de empresas e municípios que enfrentam dificuldades com distribuidoras de energia, seja por suspensões arbitrárias ou problemas de conexão à rede, o que impacta o sistema de créditos e a economia prometida.

Caso o sistema seja mal dimensionado e não gere a energia esperada, a economia não vai ser suficiente para cobrir a parcela do empréstimo.

x