FRAUDES

PF investiga desvio de verba pública e lavagem de dinheiro em Madre de Deus

Esquema movimentou mais de R$ 4,5 milhões

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/12/2025 - 12:58 h | Atualizada em 12/12/2025 - 13:53
Madre de Deus
Madre de Deus -

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por intermédio da Unidade de Assessoramento e Investigação (Unai) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), lançou nesta sexta-feira, dia 12, a 'Operação Xeque-Mater', a qual investiga uma organização criminosa composta por agentes políticos do município de Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador.

Leia Também:

Entrega de títulos garante segurança jurídica a 200 famílias em LEM
Pagamentos de prefeito a escritório de advocacia somam R$ 6 milhões
Restaurante Popular completa 6 anos fechado em Jequié

A operação tem foco em crimes como:

  • Fraudes em licitações e procedimentos contratuais.
  • Desvio de recursos públicos.
  • Lavagem de dinheiro.
  • Corrupção de agentes públicos.

Cumprimento de mandados

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços situados em Madre de Deus, São Francisco do Conde, Senhor do Bonfim, Salvador e Lauro de Freitas.

Os alvos incluem agentes públicos municipais e diversas empresas dos setores de eventos e locações, que eram supostamente utilizadas para conferir uma aparência de legalidade aos contratos fraudulentos.

Esquema

As investigações do MP-BA revelaram um esquema sofisticado que simulava a competitividade em credenciamentos e pregões eletrônicos para beneficiar empresas ligadas a agentes políticos e seus familiares.

O grupo criminoso é liderado por um dos agentes políticos investigados e teria direcionado de forma fraudulenta mais de R$ 4,5 milhões em contratos entre 2021 e 2023.

O MP-BA alerta que o valor total fraudado pode ser muito maior, visto que as empresas investigadas ainda mantinham contratos ativos. O montante total direcionado a essas empresas chegava a R$ 13,9 milhões até abril deste ano.

A ação de cumprimento dos mandados contou com o apoio da Polícia Civil, por intermédio do Denarc, DHPP e Depom, além da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque.

