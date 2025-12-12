FRAUDES
PF investiga desvio de verba pública e lavagem de dinheiro em Madre de Deus
Esquema movimentou mais de R$ 4,5 milhões
Por Rodrigo Tardio
O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por intermédio da Unidade de Assessoramento e Investigação (Unai) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), lançou nesta sexta-feira, dia 12, a 'Operação Xeque-Mater', a qual investiga uma organização criminosa composta por agentes políticos do município de Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador.
A operação tem foco em crimes como:
- Fraudes em licitações e procedimentos contratuais.
- Desvio de recursos públicos.
- Lavagem de dinheiro.
- Corrupção de agentes públicos.
Cumprimento de mandados
Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços situados em Madre de Deus, São Francisco do Conde, Senhor do Bonfim, Salvador e Lauro de Freitas.
Os alvos incluem agentes públicos municipais e diversas empresas dos setores de eventos e locações, que eram supostamente utilizadas para conferir uma aparência de legalidade aos contratos fraudulentos.
Esquema
As investigações do MP-BA revelaram um esquema sofisticado que simulava a competitividade em credenciamentos e pregões eletrônicos para beneficiar empresas ligadas a agentes políticos e seus familiares.
O grupo criminoso é liderado por um dos agentes políticos investigados e teria direcionado de forma fraudulenta mais de R$ 4,5 milhões em contratos entre 2021 e 2023.
O MP-BA alerta que o valor total fraudado pode ser muito maior, visto que as empresas investigadas ainda mantinham contratos ativos. O montante total direcionado a essas empresas chegava a R$ 13,9 milhões até abril deste ano.
A ação de cumprimento dos mandados contou com o apoio da Polícia Civil, por intermédio do Denarc, DHPP e Depom, além da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque.
