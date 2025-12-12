Menu
ABANDONO

Restaurante Popular completa 6 anos fechado em Jequié

Local passou por obras e tem cenário de total abandono pela Prefeitura

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/12/2025 - 10:46 h
Ambiente de abandono do local preocupa população de Jequié
Ambiente de abandono do local preocupa população de Jequié -

Fechado para obras desde dezembro de 2019, devido a problemas estruturais graves, como fissuras e rachaduras, o restaurante popular de Jequié, Vale do Jiquiriçá, continua fechado.

Denúncias apontam que o local está "abandonado", o que tem gerando preocupação com a segurança alimentar da população de baixa renda. Moradores acusam que o espaço passou a ser abrigo de animais de rua.

Nos meses de junho e julho de 2021, a Prefeitura visitou o local, indicando que as obras estruturais estavam "em fase de conclusão". Embora tivessem promessas de reabertura, além das visitas técnicas, e toda reforma estrutural, o Restaurante Popular permanece fechado para a população.

Impacto

O restaurante, que servia, em média, 1.000 refeições diárias a preço popular, que variava entre R$ 2,50 a R$ 3,00, conforme referências de outros anos, o apoio alimentar era fundamental para a população de baixa renda, trabalhadores e feirantes do Centro de Abastecimento.

Imagem ilustrativa da imagem Restaurante Popular completa 6 anos fechado em Jequié
| Foto: Emanoel Andrade

O fechamento por tantos anos deixou um vazio na segurança alimentar do município, sendo classificado por alguns parlamentares como um "retrocesso" no combate à fome local, assunto que tem sido cobrado de forma constante por parte da Câmara Municipal.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Jequié ainda não se manifestou sobre o assunto.

Tags:

abandono Canil Municipal Jequié reforma Restaurante Popular Segurança Alimentar

x