Restaurante Popular é reaberto em ponto estratégico do subúrbio

Cerimônia de reinauguração do equipamento contou com as presenças do prefeito Bruno Reis - Foto: Betto Jr./Secom PMS

O Restaurante Popular Vida Nova de São Tomé de Paripe, localizado na Rua Santa Filomena, foi entregue totalmente requalificado pela Prefeitura de Salvador nesta sexta-feira, 10.

Entre as novidades, o equipamento passou a contar com um posto de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico), ampliando o acesso da comunidade a benefícios sociais, além de salão de almoço mais espaçoso, nova climatização e Cozinha Escola para qualificação profissional.

A cerimônia de reinauguração do equipamento contou com as presenças do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, e do titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães. Para marcar o momento, o cardápio do almoço do dia foi feijoada, suco e sobremesa.

“A demanda desta região foi o que nos motivou a ampliar o espaço do restaurante, para que as pessoas possam, logo quando chegarem, ser acomodadas no interior do equipamento e aguardar o momento em que a refeição será distribuída. Este aqui foi o primeiro restaurante popular dos dez que nós temos em Salvador, que agora ganha nova cara, ampliado, com mais conforto e principalmente oferecendo um serviço melhor para a população”, destacou Bruno Reis.

O prefeito anunciou que a gestão municipal seguirá ampliando essa política de novos restaurantes populares.

“Já estamos planejando a entrega de mais cinco novos equipamentos para levar refeição gratuita para aqueles que mais precisam. Nesses espaços, a população não precisa pagar um real sequer para se alimentar e ter o que é básico garantido, que é a comida na mesa”, acrescentou.

Operação

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, o Restaurante Popular Vida Nova de São Tomé de Paripe serve 550 refeições gratuitas por dia. O equipamento é administrado integralmente pela Prefeitura desde 2016 e já contabiliza cerca de 1,2 milhão de refeições distribuídas à população em situação de vulnerabilidade social.

Além da alimentação, o lugar funciona como ponto de integração comunitária, celebrando datas especiais com cardápios típicos e promovendo cursos de capacitação na área de gastronomia, que ajudam a gerar renda e oportunidades.

“Reinauguramos um novo padrão de restaurantes populares na capital baiana. Além de investirmos em infraestrutura, alimentação gratuita e de qualidade, também priorizamos a qualificação profissional, intermediação de mão de obra e acesso à rede de assistência social. O grande desafio do Brasil hoje é superar a pobreza e garantir condições para que as pessoas tenham trabalho e meios de subsistência”, destacou Júnior Magalhães.

Moradora de São Tomé de Paripe, Ana Santos, 37 anos, festejou a entrega das novas instalações no bairro.

“Gostei bastante do novo restaurante, porque tem muita gente necessitada, e a estrutura estava muito prejudicada. Agora, está tudo novo e bonito. A comida é boa e as meninas (atendentes) são ótimas. Eu não sabia que eram dez restaurantes, torço para que Deus abençoe o prefeito para fazer mais e mais pela cidade”, avaliou.

As unidades do Restaurante Popular Vida Nova estão instaladas estrategicamente em regiões onde o apoio social é mais necessário e totalizam aproximadamente 5 mil refeições distribuídas diariamente. Além de São Tomé de Paripe, as localidades beneficiadas são Águas Claras, Fazenda Coutos, Mares, Pau da Lima, Periperi, São Cristóvão, Sussuarana, Valéria e Pernambués.