Leo Prates articula mutirão e garante dignidade de neurodivergentes

Iniciativa ganha alcance nacional e passa a se chamar Inclusão INSS - Foto: Divulgação

Iniciativa viabilizada pelo deputado federal Leo Prates (PDT-BA) em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Prefeitura de Salvador, o Mutirão do INSS integrou o Projeto Inclusão Nordeste e teve como objetivo, agilizar a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) para crianças e adolescentes com deficiência ou neurodivergentes matriculados na rede municipal de ensino.

A mobilização que foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Luiz Eduardo Magalhães, atendeu pelo menos 120 famílias, oferecendo perícia médica e avaliação social, etapas essenciais para a liberação do benefício. Prates atua também como integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto Inclusão Nordeste, idealizado pelo parlamentar, nasceu no município de Vitória da Conquista, Sul da Bahia, e, após os resultados positivos, foi expandido. A partir da ação em Salvador, a iniciativa ganha alcance nacional e passa a se chamar Inclusão INSS.

Prates diz que o mutirão vai além de um avanço administrativo, sendo também um gesto de responsabilidade e escuta popular.

“Por trás de cada processo, existe uma família que espera, sonha e luta por dignidade. Esse mutirão é a prova de que, quando o poder público se une por uma causa justa, a vida das pessoas realmente muda para melhor”, destacou Leo Prates.

Durante o evento, o presidente do INSS, Gilberto Waller, destacou a importância da iniciativa e o impacto humano do projeto.

“Agradeço aqui a prefeitura pela parceria e também a ideia, ‘gestação’ e criação deste lindo projeto, que é o Inclusão Nordeste, ao deputado Leo Prates. Esse é o INSS que todo cidadão precisa ter: um INSS que sai das suas amarras para ir até onde o cidadão mais precisa. Nada é mais urgente do que atender uma criança neurodiferente, que precisa de assistência e apoio, afirmou.