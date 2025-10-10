INICIATIVA
Leo Prates articula mutirão e garante dignidade de neurodivergentes
Mobilização atendeu 120 famílias, com serviços de perícia médica e avaliação social
Por Redação
Iniciativa viabilizada pelo deputado federal Leo Prates (PDT-BA) em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Prefeitura de Salvador, o Mutirão do INSS integrou o Projeto Inclusão Nordeste e teve como objetivo, agilizar a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) para crianças e adolescentes com deficiência ou neurodivergentes matriculados na rede municipal de ensino.
A mobilização que foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Luiz Eduardo Magalhães, atendeu pelo menos 120 famílias, oferecendo perícia médica e avaliação social, etapas essenciais para a liberação do benefício. Prates atua também como integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados.
O projeto Inclusão Nordeste, idealizado pelo parlamentar, nasceu no município de Vitória da Conquista, Sul da Bahia, e, após os resultados positivos, foi expandido. A partir da ação em Salvador, a iniciativa ganha alcance nacional e passa a se chamar Inclusão INSS.
Prates diz que o mutirão vai além de um avanço administrativo, sendo também um gesto de responsabilidade e escuta popular.
“Por trás de cada processo, existe uma família que espera, sonha e luta por dignidade. Esse mutirão é a prova de que, quando o poder público se une por uma causa justa, a vida das pessoas realmente muda para melhor”, destacou Leo Prates.
Durante o evento, o presidente do INSS, Gilberto Waller, destacou a importância da iniciativa e o impacto humano do projeto.
“Agradeço aqui a prefeitura pela parceria e também a ideia, ‘gestação’ e criação deste lindo projeto, que é o Inclusão Nordeste, ao deputado Leo Prates. Esse é o INSS que todo cidadão precisa ter: um INSS que sai das suas amarras para ir até onde o cidadão mais precisa. Nada é mais urgente do que atender uma criança neurodiferente, que precisa de assistência e apoio, afirmou.
