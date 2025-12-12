Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APUAREMA

Pagamentos de prefeito a escritório de advocacia somam R$ 6 milhões

Contrato foi firmado com escritório 'Monteiro e Monteiro Advogados Associados'

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/12/2025 - 10:49 h
Roberto Santos Amorim (Avante), prefeito de Apuarema
Roberto Santos Amorim (Avante), prefeito de Apuarema -

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) determinou a suspensão imediata de pagamentos relativos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Apuarema, gestão do prefeito Roberto Santos Amorim, conhecido como Betão (Avante) com o escritório 'Monteiro e Monteiro Advogados Associados', decorrente da inexigibilidade de licitação.

O órgão apontou indícios de irregularidades na contratação e nos valores pagos pelo município entre 2022 e 2024, período em que o ex-prefeito Jorge Rogério Costa Souza esteve à frente da gestão.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A determinação tem o objetivo de impedir o prosseguimento dos pagamentos. Foi constatada a prorrogação contratual sem que houvesse previsão no instrumento original.

Leia Também:

Prefeito é denunciado por contratos temporários de 1.300 servidores
Tarifa de entrada em Morro de São Paulo sobe para R$ 70 ainda neste ano
Prefeito de Dias d'Ávila é obrigado a nomear aprovados em concurso

Não havia ainda, detalhamento técnico suficiente que justificasse a estimativa dos valores que a prefeitura esperava "recuperar" judicialmente. Também não teria sido realizada uma pesquisa de preços para subsidiar a definição e a razoabilidade dos honorários advocatícios contratados.

Impacto

Os pagamentos já realizados ao escritório totalizam R$ 6.642.951,07 (seis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e sete centavos, valor que foi considerado excessivo pela inspetoria do TCM.

A relatoria concluiu que a manutenção da situação poderia causar dano ao erário municipal, especialmente diante das inconsistências verificadas na execução contratual e na base de cálculo utilizada para remuneração dos serviços advocatícios.

O montante corresponde a aproximadamente 20% do valor de um precatório do FUNDEF/FUNDEB obtido pelo município, índice que o TCM julgou estar acima dos parâmetros aceitáveis.

A dívida se refere a repasses a menor da União para o FUNDEF, no período de 1998 a 2006, calculados com base em um Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), o qual teria sido subestimado.

Inconstitucionalidade

É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB (o valor principal do precatório) para pagamento de honorários advocatícios contratuais. A única parte que pode ser utilizada para pagar honorários contratuais é a parcela referente aos Juros de Mora da condenação, por terem natureza indenizatória.

Os Tribunais de Contas possuem orientações técnicas que reforçam tal inconstitucionalidade e estipulam que o valor dos honorários contratuais deve ser razoável, sugerindo em outros casos índices entre 3% a 5% sobre o proveito econômico.

No caso de Apuarema, o percentual de 20% e a falta de pesquisa de preços indicam um possível uso indevido da verba principal do FUNDEF para cobrir honorários excessivos.

A reportagem procurou a gestão municipal, via ligação telefônica e não obteve sucesso. Foi enviada a solicitação via outro canal de comunicação e a resposta ao questionamento está sendo aguardada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ADVOCACIA apuarema contrato Gestão Pública irregularidades tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Roberto Santos Amorim (Avante), prefeito de Apuarema
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Roberto Santos Amorim (Avante), prefeito de Apuarema
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Roberto Santos Amorim (Avante), prefeito de Apuarema
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Roberto Santos Amorim (Avante), prefeito de Apuarema
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x