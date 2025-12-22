Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm passaportes cancelados

Decisão foi efetuada um dia após a cassação dos mandatos de ambos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/12/2025 - 15:02 h | Atualizada em 22/12/2025 - 16:22
Eduardo e Ramagem tem passaportes cancelados
A Câmara dos Deputados cancelou, nesta sexta-feira, 19, os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). A medida foi instaurada um dia após a cassação dos mandatos de ambos os parlamentares.

Os documentos de suas esposas e filhos também foram anulados de acordo com informações da Câmara. Apenas parlamentares com mandatos ativos têm direito a passaportes diplomáticos, que levou a decisão da Câmara.

O STF (Supremo Tribunal Federal) já havia determinado ao Itamaraty a anulação do passaporte diplomático de Eduardo.

Integrantes do governo afirmam, em caráter reservado, que a ordem do tribunal foi feita de forma sigilosa em novembro.

A Câmara comunicou o cancelamento dos documentos em ofício enviado pelo segundo secretário, o deputado Lula da Fonte (PP-PE).

'Guerra das Havaianas': Direita e Esquerda na Bahia travam embate
Gleisi planeja deixar governo Lula para disputar eleição em 2026
Dinheiro apreendido com líder de partido de Bolsonaro é ainda maior
Eduardo Bolsonaro boicota Havaianas e dispara: “Quem lacra, não lucra”

Agora, Ramagem e Eduardo devem devolver seus documentos ao Ministério das Relações Exteriores.

Ambos deputados cassados estão nos Estados Unidos e teriam entrado nesse país fazendo uso dos documentos agora recolhidos, de acordo com a Polícia Federal (PF).

O cancelamento não afeta a permanência dos dois nos EUA, de acordo com fontes diplomáticas do governo americano.

Tal direito é concedido, normalmente, com um prazo definido, no momento da entrada do cidadão de outro país em território norte americano.

