Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm passaportes cancelados
Decisão foi efetuada um dia após a cassação dos mandatos de ambos
A Câmara dos Deputados cancelou, nesta sexta-feira, 19, os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). A medida foi instaurada um dia após a cassação dos mandatos de ambos os parlamentares.
Os documentos de suas esposas e filhos também foram anulados de acordo com informações da Câmara. Apenas parlamentares com mandatos ativos têm direito a passaportes diplomáticos, que levou a decisão da Câmara.
O STF (Supremo Tribunal Federal) já havia determinado ao Itamaraty a anulação do passaporte diplomático de Eduardo.
Integrantes do governo afirmam, em caráter reservado, que a ordem do tribunal foi feita de forma sigilosa em novembro.
A Câmara comunicou o cancelamento dos documentos em ofício enviado pelo segundo secretário, o deputado Lula da Fonte (PP-PE).
Agora, Ramagem e Eduardo devem devolver seus documentos ao Ministério das Relações Exteriores.
Ambos deputados cassados estão nos Estados Unidos e teriam entrado nesse país fazendo uso dos documentos agora recolhidos, de acordo com a Polícia Federal (PF).
O cancelamento não afeta a permanência dos dois nos EUA, de acordo com fontes diplomáticas do governo americano.
Tal direito é concedido, normalmente, com um prazo definido, no momento da entrada do cidadão de outro país em território norte americano.
