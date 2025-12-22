Menu
DESVIO DE COTAS

Dinheiro apreendido com líder de partido de Bolsonaro é ainda maior

Alvo da PF, deputado federal é suspeito de desviar dinheiro público

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/12/2025 - 12:16 h | Atualizada em 22/12/2025 - 16:17
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
Deputado federal Sóstenes Cavalcante -

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 469,7 mil em espécie na última sexta-feira,18, em um flat alugado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, em Brasília.

A informação consta no balanço da Operação Galho Fraco, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos por meio de cotas parlamentares, divulgado na manhã desta segunda-feira, 22.

Inicialmente, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a PF havia informado a apreensão de cerca de R$ 430 mil.

Em coletiva de imprensa, Sóstenes disse que o dinheiro é lícito e proveniente da venda de um imóvel. Além dele, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) também foi alvo da operação.

Leia Também:

Sóstenes Cavalcante diz que R$ 430 mil encontrados pela Polícia Federal são lícitos
STF determina quebra de sigilo de Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy

Segundo a PF, uma empresa de fachada teria sido utilizada para o recebimento de recursos públicos provenientes da cota parlamentar.

Os dois parlamentares negam irregularidades e afirmam ser vítimas de perseguição política. As investigações incluem mensagens extraídas de celulares, depoimentos e quebras de sigilos bancários.

