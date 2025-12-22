Dinheiro apreendido com líder de partido de Bolsonaro é ainda maior

Deputado federal Sóstenes Cavalcante - Foto: Agência Brasil/Lula Marques

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 469,7 mil em espécie na última sexta-feira,18, em um flat alugado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, em Brasília.

A informação consta no balanço da Operação Galho Fraco, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos por meio de cotas parlamentares, divulgado na manhã desta segunda-feira, 22.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a PF havia informado a apreensão de cerca de R$ 430 mil.

Em coletiva de imprensa, Sóstenes disse que o dinheiro é lícito e proveniente da venda de um imóvel. Além dele, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) também foi alvo da operação.

Segundo a PF, uma empresa de fachada teria sido utilizada para o recebimento de recursos públicos provenientes da cota parlamentar.

Os dois parlamentares negam irregularidades e afirmam ser vítimas de perseguição política. As investigações incluem mensagens extraídas de celulares, depoimentos e quebras de sigilos bancários.