Gleisi planeja deixar governo Lula para disputar eleição em 2026

Ministra Gleisi Hoffmann - Foto: Gil Ferreira/SRI

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), deve deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo ano para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Caso confirme a candidatura, ela precisará se desincompatibilizar do cargo até abril, prazo final previsto pela legislação eleitoral.

Em 2022, Gleisi foi a segunda deputada federal mais votada do Paraná, com mais de 261 mil votos, atrás apenas do jurista Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato.

Em março deste ano, ele se licenciou do mandato parlamentar para assumir a pasta no governo federal.

A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

Saída do governo

Além de Gleisi Hoffmann, ao menos outros 21 ministros podem deixar o governo Lula até abril de 2026 para disputar as eleições.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), já sinalizou que deve deixar o cargo em fevereiro para coordenar a campanha de Lula à reeleição.

Mesmo ocupando a vice-presidência da República, Geraldo Alckmin (PSB) também é apontado como possível candidato.

Ele deve deixar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para concorrer novamente como vice na chapa presidencial ou disputar o governo de São Paulo.

Também são cotados para os governos estaduais Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes, em Alagoas, e Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, em São Paulo, caso Alckmin permaneça na chapa presidencial.

Para o Senado, o governo mapeia uma ampla lista de ministros interessados. Estão entre os nomes: