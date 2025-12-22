ELEIÇÕES
Gleisi planeja deixar governo Lula para disputar eleição em 2026
Ministra deve disputar novamente eleição para Câmara Federal
Por Ane Catarine
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), deve deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo ano para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.
Caso confirme a candidatura, ela precisará se desincompatibilizar do cargo até abril, prazo final previsto pela legislação eleitoral.
Em 2022, Gleisi foi a segunda deputada federal mais votada do Paraná, com mais de 261 mil votos, atrás apenas do jurista Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato.
Em março deste ano, ele se licenciou do mandato parlamentar para assumir a pasta no governo federal.
A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.
Saída do governo
Além de Gleisi Hoffmann, ao menos outros 21 ministros podem deixar o governo Lula até abril de 2026 para disputar as eleições.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), já sinalizou que deve deixar o cargo em fevereiro para coordenar a campanha de Lula à reeleição.
Mesmo ocupando a vice-presidência da República, Geraldo Alckmin (PSB) também é apontado como possível candidato.
Ele deve deixar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para concorrer novamente como vice na chapa presidencial ou disputar o governo de São Paulo.
Também são cotados para os governos estaduais Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes, em Alagoas, e Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, em São Paulo, caso Alckmin permaneça na chapa presidencial.
Para o Senado, o governo mapeia uma ampla lista de ministros interessados. Estão entre os nomes:
- Simone Tebet (MDB), do Planejamento e Orçamento, por Mato Grosso do Sul ou São Paulo;
- Anielle Franco (PT), da Igualdade Racial, pelo Rio de Janeiro;
- Marina Silva (Rede), do Meio Ambiente, por São Paulo;
- Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, por Minas Gerais;
- Carlos Fávaro (PSD), da Agricultura, por Mato Grosso;
- Silvio Costa Filho (Republicanos), de Portos e Aeroportos, por Pernambuco;
- Rui Costa (PT), da Casa Civil, pela Bahia;
- André Fufuca (PP), dos Esportes, pelo Maranhão;
- Celso Sabino (sem partido), do Turismo, pelo Pará.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes