Haddad na Casa Civil: o plano de Lula para 2030

Ministro Fernando Haddad e Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve assumir a pasta da Casa Civil caso Lula (PT) seja reeleito nas eleições de 2026 — atualmente, a pasta é ocupada por Rui Costa.

A aposta é a de que Haddad fique mais próximo do mandatário e seja preparado para a sucessão do petista, em 2030. Nos dois primeiros governos Lula, Haddad chefiou o Ministério da Educação.

Na semana passada, o ministro anunciou que deixará a pasta até fevereiro do próximo ano para coordenar a campanha de Lula à reeleição. Contudo, Lula prefere que Haddad concorra ao Senado ou ao governo de São Paulo em 2026.

E Rui Costa?

Com relação ao ex-governador da Bahia, a expectativa é de que Rui Costa faça parte da chapa majoritária e concorra ao Senado ao lado de Jaques Wagner (PT-BA), que vai tentar a reeleição à Casa Alta.

No entanto, a medida faria com que o também senador Angelo Coronel (PSD-BA) — que já manifestou desejo de ser reconduzido ao cargo — seja alijado do grupo governista na Bahia.