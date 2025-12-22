SUCESSÃO DE LULA?
Haddad na Casa Civil: o plano de Lula para 2030
Fernando Haddad atualmente ocupa Ministério da Fazenda
Por Yuri Abreu
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve assumir a pasta da Casa Civil caso Lula (PT) seja reeleito nas eleições de 2026 — atualmente, a pasta é ocupada por Rui Costa.
A aposta é a de que Haddad fique mais próximo do mandatário e seja preparado para a sucessão do petista, em 2030. Nos dois primeiros governos Lula, Haddad chefiou o Ministério da Educação.
Leia Também:
Na semana passada, o ministro anunciou que deixará a pasta até fevereiro do próximo ano para coordenar a campanha de Lula à reeleição. Contudo, Lula prefere que Haddad concorra ao Senado ou ao governo de São Paulo em 2026.
E Rui Costa?
Com relação ao ex-governador da Bahia, a expectativa é de que Rui Costa faça parte da chapa majoritária e concorra ao Senado ao lado de Jaques Wagner (PT-BA), que vai tentar a reeleição à Casa Alta.
No entanto, a medida faria com que o também senador Angelo Coronel (PSD-BA) — que já manifestou desejo de ser reconduzido ao cargo — seja alijado do grupo governista na Bahia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes