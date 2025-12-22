Menu
POLÍTICA
SUCESSÃO DE LULA?

Haddad na Casa Civil: o plano de Lula para 2030

Fernando Haddad atualmente ocupa Ministério da Fazenda

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/12/2025 - 6:41 h | Atualizada em 22/12/2025 - 7:51
Ministro Fernando Haddad e Lula (PT)
Ministro Fernando Haddad e Lula (PT) -

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve assumir a pasta da Casa Civil caso Lula (PT) seja reeleito nas eleições de 2026 — atualmente, a pasta é ocupada por Rui Costa.

A aposta é a de que Haddad fique mais próximo do mandatário e seja preparado para a sucessão do petista, em 2030. Nos dois primeiros governos Lula, Haddad chefiou o Ministério da Educação.

Leia Também:

Haddad confirma que deixará Fazenda para focar nas eleições
Haddad admite que pode deixar Fazenda para atuar na campanha de Lula
Aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões, diz Haddad

Na semana passada, o ministro anunciou que deixará a pasta até fevereiro do próximo ano para coordenar a campanha de Lula à reeleição. Contudo, Lula prefere que Haddad concorra ao Senado ou ao governo de São Paulo em 2026.

E Rui Costa?

Com relação ao ex-governador da Bahia, a expectativa é de que Rui Costa faça parte da chapa majoritária e concorra ao Senado ao lado de Jaques Wagner (PT-BA), que vai tentar a reeleição à Casa Alta.

No entanto, a medida faria com que o também senador Angelo Coronel (PSD-BA) — que já manifestou desejo de ser reconduzido ao cargo — seja alijado do grupo governista na Bahia.

x