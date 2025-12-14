Haddad confirma que deixará Fazenda para focar nas eleições

Fernando Haddad, ministro da Fazenda. - Foto: Diogo Zacarias | MF

Fernando Haddad, confirmou que vai deixar a chefia do Ministério da Fazenda no início de 2026 para se dedicar às eleições. "Deve ser um pouco antes de março", afirmou para a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, durante participação na inauguração do SBT News, em São Paulo, na última sexta-feira (12).

Em entrevista ao jornal O Globo na semana passada, Haddad disse que informou a Lula sobre o desejo de participar da construção do programa de governo e da estratégia eleitoral do próximo ano, mas descartou interesse em disputar qualquer cargo.

Apesar disso, ele poderá ser convencido se houver um apelo direto do presidente. Caso dispute a eleição, o ministro terá de se desincompatibilizar até o início de abril.

O mais cotado para ficar em seu lugar é o atual secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.