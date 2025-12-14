DE OLHO EM 2026
Haddad confirma que deixará Fazenda para focar nas eleições
Ministro disse que saída deve acontecer pouco antes de março
Por Anderson Ramos
Fernando Haddad, confirmou que vai deixar a chefia do Ministério da Fazenda no início de 2026 para se dedicar às eleições. "Deve ser um pouco antes de março", afirmou para a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, durante participação na inauguração do SBT News, em São Paulo, na última sexta-feira (12).
Em entrevista ao jornal O Globo na semana passada, Haddad disse que informou a Lula sobre o desejo de participar da construção do programa de governo e da estratégia eleitoral do próximo ano, mas descartou interesse em disputar qualquer cargo.
Apesar disso, ele poderá ser convencido se houver um apelo direto do presidente. Caso dispute a eleição, o ministro terá de se desincompatibilizar até o início de abril.
O mais cotado para ficar em seu lugar é o atual secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.
