POLÍTICA
COMPOSIÇÃO

De olho no voto feminino, Flávio busca mulher para ser vice na chapa

Caciques do PL avaliam que o filho de Jair Bolsonaro precisa suavizar a sua imagem junto ao eleitorado feminino

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/12/2025 - 17:57 h
Flávio Bolsonaro já avalia nomes para compor chapa para disputa presidencial.
A vaga de vice na eventual chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República pode ser ocupada por uma mulher. Essa é uma ideia que a cúpula nacional do Partido Liberal considera na formação da majoritária.

De acordo com a CNN, os caciques do PL avaliam que o filho de Jair Bolsonaro (PL) precisa suavizar a sua imagem junto ao eleitorado feminino. Por isso, uma mulher de um partido aliado poderia tanto reduzir a rejeição ao senador como trazer para a candidatura de oposição pautas progressistas, como o combate ao feminicídio e a empregabilidade de mulheres que chefiam lares.

Nesse sentido, a ideia da legenda é contar com a participação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na formulação de políticas públicas por meio do PL Mulher.

Nomes

Aos 44 anos, Flávio é considerado um político jovem, e por isso os caciques da legenda avaliam que uma mulher mais velha poderia contribuir também com maturidade e experiência para a chapa presidencial.

São citados, por exemplo, os nomes das senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF), além da vice-prefeita de Joinville (SC), Rejane Gambin.

Hoje, o Republicanos é o único partido com maior tendência de apoio a Flávio no primeiro turno. O Novo e o PP tendem a apoiar os governadores Romeu Zema (Minas Gerais) e Ronaldo Caiado (Goiás), respectivamente.

x