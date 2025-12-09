Cotado para o Senado, João Roma se reúne com Flávio Bolsonaro

Ex-ministro é cotado para disputar o Senado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apontado como candidato ao Senado na chapa de oposição nas eleições de 2026, o ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL), esteve reunido com o senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato do PL à presidência da República, nesta terça-feira, 9, em Brasília.

A agendam, segundo Roma, em publicação nas redes sociais, foi uma reunião entre membros da bancada do PL, partido presidido por ele na Bahia, para discutir estratégias voltadas para o pleito do próximo ano.

"Reunião da bancada do PL em Brasília para discutirmos estratégias para o ano de 2026 e seguirmos na defesa dos valores que acreditamos serem ideias para construir uma nação grandiosa", escreveu o ex-ministro nas redes sociais.

Flávio Bolsonaro candidato

O senador Flávio Bolsonaro foi o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, para representar o bloco de oposição à direita nas urnas no próximo ano. Antes dele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), despontava como o principal nome para a 'aventura' presidencial.

Flávio reforçou sua condição de pré-candidato após uma nova visita ao seu pai na sede da Polícia Federal, em Brasília, nesta terça, 9.

“Agora o presidente Bolsonaro deu esse norte, então falei que essa candidatura é irreversível e as palavras dele: ‘Não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente’. E, a partir de agora, é a gente conversando com as pessoas para ter as pessoas certas do nosso lado, os especialistas em algumas áreas com quem eu já estou conversando”, afirmou o senador.

Candidatura ao Senado

Candidato ao governo da Bahia em 2022, o ex-ministro João Roma tem sido colocado como um dos nomes para o Senado na chapa de oposição encabeçada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

Roma, que preside o PL baiano e ficou em terceiro na disputa pelo executivo, ainda não declarou publicamente tentará uma das duas cadeiras em jogo para o Senado.