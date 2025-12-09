Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro pode ficar em regime fechado apenas por 2 anos; entenda

Projeto de lei foi pautado pelo presidente da Câmara Hugo Motta nesta terça

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/12/2025 - 15:22 h
Bolsonaro pode ter sua pena reduzida
Bolsonaro pode ter sua pena reduzida -

O tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser reduzido caso o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria seja aprovado nesta terça-feira, 9, na Câmara dos Deputados. Se a aprovação acontecer, a pena de Bolsonaro pode ser exponencialmente reduzida, fazendo com que o ex-chefe do Executivo fique somente 2 ano e 4 meses em regime fechado.

Atualmente, Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, cumprindo pena pela condenação na trama golpista de 8 de janeiro de 2023.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Caso o PL seja aprovado, Bolsonaro terá uma grande redução em sua pena, passando de 27 anos e três meses. Partindo de uma nova pena menor, o ex-presidente pode reduzir seu tempo em regime fechado, passando a ficar somente 2 anos e 4 meses nesta modalidade.

"Esse é o texto básico. Com isso, todas aquelas pessoas presas pelo 8 de janeiro serão soltas. Aquelas que estão com tornozeleira, aquelas que estão fora do Brasil. E aqueles que pegaram uma pena maior reduz para, como o presidente Bolsonaro, no final de tudo, 2 anos e 4 meses", disse o relator do PL da Dosimetria, o deputado Paulinho da Força.

Entenda o PL da Dosimetria

O PL não visa ceder anistia (perdão completo pelos crimes), mas sim alterar a dosimetria da pena. A dosimetria é o processo legal no qual o juiz calcula o tamanho da pena final imposta a um condenado. Mudando essas regras, o projeto permite que as penas se tornem menores.

O texto de relatoria do Deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) que diz não ceder às pressões políticas da família Bolsonaro sobre o tema, traz três grandes mudanças:

Mudanças com o PL da Dosimetria

1 - Fim da soma das penas (cumulação)

Atualmente, a pena dos envolvidos na trama golpista do dia 8 de janeiro de 2023 é calculada da seguinte forma:

Condenação por golpe de Estado + abolição violenta do Estado de Direito + outros crimes.

O projeto visa proíbir a soma e determina o seguinte ponto: “aplicação do concurso formal próprio”, ou seja, aplica-se somente a maior pena com um aumento, geralmente de 1/6 a 1/2. Este movimento sozinho reduz muito as penas aplicadas pelo STF.

Leia Também:

Projeto que pode reduzir pena de Bolsonaro será votado na Câmara
Mulher de Alexandre de Moraes tinha contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master
TCM aprova contas de 2024 de Camaçari; ex-prefeito encerra com saldo positivo
CNH sem autoescola: Lula lança app que promete baratear habilitação

2 - Redução para participantes sem liderança

Este tópico pede a redução de 1/3 a 2/3 da pena para pessoas que, antes ou do golpe:

  • não lideraram;
  • não financiaram;
  • atuaram em multidão.

Vale ressaltar que Bolsonaro não se aplica a essas especificações, visto que ele é considerado o líder da trama golpista pelo STF.

3 - Mudanças na execução penal

Volta do cumprimento de 1/6 da pena para a progressão do regime fechado para o aberto, exceto para crimes violentos ou hediondos.

Atualmente, o artigo trata apenas dos condenados que cumprem a pena em regime fechado ou semiaberto. Esses, podem reduzir o tempo de prisão de acordo com dias de trabalho ou de estudo.

Com isso, pelos crimes que Bolsonaro foi condenado, a progressão da pena volta a ser o cumprimento de 1/6 da pena para sair do regime fechado, ou seja, cerca de 2 anos e 4 meses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dosimetria Jair Bolsonaro pena projeto de lei redução de pena

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro pode ter sua pena reduzida
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Bolsonaro pode ter sua pena reduzida
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Bolsonaro pode ter sua pena reduzida
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Bolsonaro pode ter sua pena reduzida
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x