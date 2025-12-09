TCM aprova contas de 2024 de Camaçari; ex-prefeito encerra com saldo positivo

Ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil) - Foto: Reprodução | Flickr Elinaldo Araújo

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM) aprovou as contas do ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), referentes ao exercício de 2024, último ano de sua gestão. Com a decisão, Elinaldo encerra seus dois mandatos consecutivos com todas as contas anuais aprovadas pela Corte.

A decisão foi iniciada com o voto da relatora, Aline Peixoto, que destacou o equilíbrio fiscal do município durante o período analisado. A votação foi seguida pelos demais integrantes da Corte.

Segundo o relatório, o ex-prefeito cumpriu todos os percentuais constitucionais obrigatórios, incluindo investimentos em educação e saúde, além de manter o gasto com pessoal abaixo do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O orçamento municipal de 2024 foi de R$ 2,3 bilhões.

Após a decisão, Elinaldo Araújo afirmou que o resultado consolida o modelo de administração adotado em seus oito anos à frente da Prefeitura de Camaçari.

“Nossa gestão sempre foi eficiente, responsável e transparente com o dinheiro público. Cumprimos rigorosamente a legislação, investimos onde era necessário e mantivemos a prefeitura organizada para continuar avançando. Encerrar dois mandatos com todas as contas aprovadas é a confirmação desse trabalho sério”, disse, acrescentando:

“Nenhum gestor alcança resultados assim sozinho. Tive ao meu lado uma equipe extremamente qualificada, dedicada e comprometida com Camaçari. Cada secretaria, cada servidor e cada colaborador teve um papel fundamental para que conseguíssemos manter as contas em ordem, cumprir todas as exigências legais e entregar serviços de qualidade à população. Esse resultado é fruto de um trabalho coletivo, planejado e permanente”.

O ex-prefeito destacou também que os indicadores nacionais refletem a solidez fiscal de Camaçari no período. Segundo ele, o município avançou na Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional e apresentou evolução no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que mede a qualidade da saúde, educação e emprego e renda.

“Quando assumimos, Camaçari tinha um índice de 0,5100, considerado de baixo desenvolvimento. Entregamos o município com taxa de 0,6380, que representa desenvolvimento moderado. Ou seja, além de mantermos todas as contas em ordem, conseguimos avançar com responsabilidade e planejamento. Isso é motivo de orgulho”, acrescentou.