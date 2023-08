Elinaldo Araújo promete oferecer transporte de qualidade à população

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (UB), assim como gestores das principais cidades do país, enfrentam dificuldades em relação ao transporte público dos municípios. No entanto, ele tem buscado meios para oferecer um transporte de qualidade para a população.

Uma das medidas anunciadas pela prefeitura foi o lançamento do novo sistema de bilhetagem eletrônica, que começou a ser implantado na segunda-feira, 14, com reconhecimento facial.

“É um esforço maciço que nossa gestão está fazendo para a implantação do novo modelo de transporte em Camaçari. Vocês acompanham aqui na capital como é, e na Região Metropolitana, o transporte não é uma coisa fácil, com a questão dos aplicativos, mototáxi…temos feito esse enfrentamento, fizemos um chamamento público onde quatro empresas ficaram aptas a fazer o transporte em Camaçari e estamos organizando. Conseguimos implantar o cartão “Vai, Camaçari”...que tem uma cota financeira para custear suas despesas mês a mês”,afirmou Elinaldo.

Segundo o prefeito, uma das principais reclamações das empresas de ônibus e consequentemente reclamação dos usuários de transporte público é em relação ao reajuste da tarifa. Para ele, neste momento, um aumento do valor da passagem em Camaçari não está à vista. Camaçari conta com duas tarifas de ônibus distintas, da sede do município e da costa marítima, que variam de R$ 5 a R$ 7.

"Desde quando o transporte rodava “normal”, os empresários já reclamam da tarifa, e a população também reclama do preço. Hoje, com as opções dos aplicativos e transportes intermediários, tem dificultado ainda mais a vida das empresas. Mas nós temos dialogado com as empresas, Ministério Público, com a Câmara. Não tem sido um momento fácil para a gente porque, para se manter um transporte universal, precisamos garantir algumas coisas, como direitos e deveres…garantimos a gratuidade para o idosos, meia-passagem para os estudantes”, disse, pontuando que a cidade, assim como Salvador, enfrentou o problema do transporte público.

Hoje, tirando Salvador, Camaçari foi a cidade que teve a capacidade de enfrentar de frente esse problema e buscar caminhos para seguir dialogando. Não. [reajuste à vista]. Fizemos esse chamamento público, o transporte está de maneira provisória por seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Vamos exigir que as empresas, que contratam ônibus novos, coloquem, que seja do ano. Temos ônibus com cinco, oito anos [de idade média]. Estamos nos preparando para oferecer cada dia mais um transporte de qualidade para a nossa população Elinaldo Araújo, prefeito de Camaçari

Elinaldo comentou ainda sobre sua relação com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), e os diálogos em torno do mesmo problema, o transporte público e uma integração entre os sistemas da capital baiana com a Região Metropolitana (RMS).



“Eu e Bruno temos uma relação pessoal e de amizade política. Sobre essa questão de integração, acho que o Estado deveria puxar para ele, chamar os municípios e ver as condições dessa integração. Mas hoje eu já percebo o Estado com essa dificuldade também com o transporte intermunicipal. Isso não é uma crítica, até porque quem critica tem de estar apto a ser criticado. Mas hoje fazer transporte nas suas cidades não tem sido fácil, com a chegada de aplicativos”, pontuou.

Uma das saídas previstas para o futuro é a utilização de veículos elétricos. Com a chegada da BYD a Camaçari, o prefeito comentou sobre a possibilidade da aquisição dos modelos, assim que passarem a ser fabricados no município, para a gestão e as conversas com o Governo do Estado sobre o assunto.

“A BYD vai ser importantíssima para a Bahia e para a RMS. Para Camaçari nem se fala. Eu, como gestor, fico feliz pela geração de empregos que terá para a nossa cidade e a nossa arrecadação vai melhorar no ISS e no ICMS. Até hoje, ainda não houve nenhum tipo de conversa da empresa com a prefeitura [sobre utilização dos veículos pela gestão]. Eu participei do evento do Estado, mas não tive nenhum tipo de diálogo com eles sobre isso. É um tema que mexe muito com a expectativa das pessoas”, disse.

Elinaldo também comentou sobre o apagão que atingiu o Brasil e impacto no pólo insdustrial em Camaçari, além dos planos para cosntrução de uma candidatura do grupo para sua sucessão.

“Uma preocupação, alerta. Falei com os responsáveis pelo pólo petroquímico, pelas empresas e graças a Deus nenhum tipo de anormalidade. A nível de Brasil a gente fica preocupado de ter tido algum tipo de sabotagem, terrorismo. O mais importante é que o país voltou a funcionar. A gente teve uma preocupação maior com os postos de saúde da cidade , as UPAs, mas conseguimos conduzir sem nenhum tipo de anormalidade”, disse.

"Eu fico tranquilo. Às vezes, um prefeito, quando chega na sua sucessão, o grupo tem dificuldade de escolher candidato. Em Camaçari eu estou com um problema bom. Várias pessaos querendo ser o sucessor. Dois ex-prefeitos: Helder e Tude. Temos o ex-presidente da Câmara, Júnior Borges, e o atual, Flávio Matos. Todos estão trabalhando para ser o candidato da cidade", completou.