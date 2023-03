Aline Peixoto assume Ouvidoria Geral do TCM

Após ser sacramentada como nova conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) em votação no plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA) na última quarta-feira, 8, a ex-primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, foi empossada nesta sexta-feira, 10, no comando da Ouvidoria Geral do Tribunal.

A definição ocorreu durante a posse do conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, que retorna para a presidência do Tribunal durante o próximo biênio (2023-2025) em substituição ao conselheiro Plínio Carneiro Filho.

O ex-presidente, por sua vez, irá assumir o cargo de corregedor do órgão, enquanto o conselheiro Fernando Vita será o novo vice-presidente.

Outros cargos incluem o presidente da 1ª Câmara, conselheiro José Alfredo Rocha Dias, o da 2ª Câmara, conselheiro Mário Negromonte; e o da Escola de Contas, conselheiro Nelson Pellegrino.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil); o vice-governador, Geraldo Jr. (MDB); o presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD); e o presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz (PTB) marcaram presença na solenidade que marcou a comemoração dos 52 anos da instituição.