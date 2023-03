Aline Peixoto toma posse no Tribunal de Conta dos Municípios

Tomou posse nesta quinta-feira, 9, a nova conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Aline Fernanda Almeida Peixoto, após ter seu nome aprovado para o cargo em votação no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, na quarta-feira, 8.

Após vencer o ex-deputado Tom Araújo (União Brasil), por 40 votos a 19, a ex-primeira-dama do estado foi nomeada na mesma noite pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Aline assume a vaga do conselheiro Raimundo Moreira, que se aposentou em maio do ano passado, ao completar 75 anos de vida. A nova conselheira ocupa uma das quatro vagas no colegiado de indicação dos membros do Poder Legislativo. Ela já participou da sessão ordinária do Pleno do tribunal, realizada também nesta quinta-feira.



O presidente do TCM, Plínio Carneiro, destacou a feliz coincidência da posse da primeira mulher como conselheira do TCM nos 52 anos de existência da Corte, se dar logo após o dia que lembra a luta das mulheres contra o preconceito e pela igualdade de direitos.



Através de uma nota, Aline Peixoto destacou que o fato de a eleição da primeira conselheira mulher do Tribunal de Contas dos Municípios ocorrer no dia 8 de março, “mostra que nosso estado faz história e, mais uma vez, dá um belo exemplo ao país”.