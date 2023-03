Aline Peixoto é nomeada por Jerônimo para conselho do TCM

Pouco mais de duas horas após o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) sacramentar a vitória de Aline Peixoto na eleição que definiu quem ocuparia a vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nomeou a ex-primeira-dama em decreto simples de edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE).

A nomeação, em tempo recorde, possibilitará a posse da nova conselheira do Tribunal já na próxima sexta, 10, como foi apurado pela reportagem do Portal A TARDE presente no plenário.

O decreto determinou ainda a exoneração de Aline do cargo de Assessor Especial, símbolo DAS-2C, do Gabinete da Secretária, da Secretaria da Saúde.

Com a nomeação, a futura conselheira terá 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para assumir a cadeira. O cargo é vitalício e com rendimentos de R$ 41 mil