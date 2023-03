Aline Peixoto é eleita para conselho do TCM

A ex-primeira-dama do estado Aline Peixoto foi eleita como a mais nova conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) após votação no plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) nesta quarta-feira, 8.

Com 40 votos contra 19 do oponente Tom Araújo (União Brasil). além de 4 abstenções, a esposa do governador Rui Costa (PT) assumirá a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Raimundo Moreira.

Em nota enviada à Assembleia Legislativa, já que não esteve presente no plenário durante a votação, a nova conselheira do TCM comemorou a vitória e ressaltou a importância de ocorrer em um dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

"A eleição da primeira conselheira mulher do Tribunal de Contas dos Municípios ocorreu justamente hoje, 8 de março. Nosso estado faz história e, mais uma vez, dá um belo exemplo ao país. As brasileiras não aceitam mais serem coadjuvantes, e muito menos nós baianas! Quero aqui agradecer a cada deputada e deputado por mais este episódio de fortalecimento da democracia e dos ideais republicanos. O Poder Legislativo realizou um processo de escolha transparente e conduzido com lisura. A confiança depositada em mim será o maior incentivo para seguir em frente e dar o meu melhor”, escreveu.

"A Bahia pode contar comigo para contribuir com todas as iniciativas necessárias para fortalecer ainda mais a corte de controle que tem em seu histórico o trabalho incessante em benefício da população e pela destinação responsável dos recursos pagos pelos contribuintes."

Aline Peixoto terá seu nome encaminhado para o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que deverá fazer a nomeação sem prazo definido. Após a publicação da mesma no Diário Oficial do Estado (DOE), a futura conselheira terá 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para assumir a cadeira. O cargo é vitalício e com rendimentos de R$ 41 mil.