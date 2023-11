“Esperamos aumento de 25% na receita”, projeta Elinaldo Araújo | A TARDE

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, em entrevista exclusiva ao Caderno Municípios do A TARDE, fala sobre a importância de fomentar a atividade turística na cidade que está entre os dez destinos brasileiros mais procurados em 2023 na plataforma online Airbnb. O gestor conta que estimular o crescimento do turismo, visando geração de emprego e renda para a população, tem sido uma das prioridades do seu segundo mandato frente à prefeitura. Para isso, o governo municipal vem investindo em obras de infraestrutura na região na ordem de mais de R$ 100 milhões. Confira aqui este e outros assuntos, como boom imobiliário na cidade e investimentos públicos em Saúde e Educação.

Começando pelo turismo, qual a sua expectativa para esta alta temporada em relação ao aumento de visitantes e da receita dos cofres públicos?

Camaçari tem vários atrativos para quem vem de fora poder aproveitar, entre eles os 42 km de praia por toda a nossa costa. Então, a nossa expectativa é a melhor possível para o verão 2023-2024, com um aumento considerável de turistas em toda a nossa cidade e um aumento em média de 25% na receita do município, em relação ao verão passado.

Quais os principais investimentos que a prefeitura tem realizado, visando potencializar a vocação turística de Camaçari?

A nossa gestão vem realizando várias obras estruturantes por todo o nosso município, como o Trevo da Cascalheira e a Avenida Jorge Amado, e para a Costa de Camaçari, que é a área da nossa cidade que concentra a maior parte dos turistas, os investimentos somam mais de R$ 100 milhões na área de infraestrutura, com execução de obras de requalificação de ruas, avenidas e equipamentos públicos para a prática de lazer, esporte e comércio, entre os quais estão a requalificação e urbanização de Guarajuba, Itacimirim e Barra do Jacuípe, além dos novos mercados de Barra do Pojuca e Monte Gordo. Entregamos também à população as praças da Matriz e de Eventos e o Campo de Futebol Nery Nunes, conhecido popularmente como Tudão, ambos em Vila de Abrantes; a Praça do Papagaio, em Jauá, onde também foi instalado o Campo João Pinheiro, primeiro com grama sintética da costa; e o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) de Arembepe, que sedia importantes competições esportivas. Nós estamos fazendo essas obras e vamos fazer muito mais, com o intuito de trazer o melhor para o nosso povo e para quem vem visitar a nossa cidade.

De que atrativos o visitante que chega na Orla de Camaçari desfruta na alta estação?

Camaçari tem atrativos para todos os públicos. Quem vier ao nosso município poderá desfrutar do turismo histórico em Abrantes e conhecer a nossa comunidade remanescente de quilombo de Cordoaria; as nossas praias de Jauá e de Arembepe, onde aí se encontra a Aldeia Hippie; Barra do Jacuípe, onde tem o belíssimo encontro do rio com o mar; Guarajuba e Itacimirim, que inclusive possuem os certificados de Bandeira Azul; e um pouco mais de aventura em Barra do Pojuca e Monte Gordo.

Camaçari se prepara para um novo boom imobiliário na orla e para a chegada de novas empresas, como a BYD. Como está a atração de novos investimentos?

Tenho orgulho em afirmar que a prefeitura na nossa gestão tem feito investimentos robustos na infraestrutura de Camaçari, o que tem criado as melhores condições para a instalação de novas empresas no município, como a BYD, e para a ampliação daquelas que já estão aqui. A expectativa é que o novo complexo da montadora BYD seja um polo de atração de fornecedores de diversos tipos, tanto para a área de peças técnicas quanto de serviços, o que vai contribuir para o desenvolvimento regional, já que a companhia também vai priorizar a contratação de empresas estabelecidas na região. Essas ações impulsionarão a geração de emprego e renda para a nossa cidade. Nós também estamos fazendo agora a revisão do nosso PDDU [Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano], o que acredito que vai ampliar os investimentos na nossa costa.

Na área social, que investimentos a sua gestão tem feito em termos de prestação de serviços à população?

O compromisso da nossa gestão é sempre cuidar das pessoas, por isso não medimos esforços em ofertar o melhor para a população, a exemplo dos benefícios da Cesta da Páscoa e de Natal; dos benefícios eventuais, que incluem as cestas básicas, auxílio-passagem, kit enxoval, auxílio-documentação, vales-gás, auxílio-aluguel, colchões, cobertores, auxílio-funeral e auxílio-enchente. Além disso, disponibilizamos para a população em situação de rua o Centro Pop [Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua], que é uma unidade em que os assistidos têm acesso à higienização pessoal, alimentação, recebem informação e orientação. E não esquecendo dos nossos idosos, que podem contar com o Conviver [Centro de Convivência da Pessoa Idosa], um espaço que oferta diversas atividades, a exemplo do grupo de leitura, mobilidade física, coral e artesanato, entre outras. Temos estas e muito mais ações do social para contemplar toda a nossa população.

Na Educação, o que se pode destacar de melhorias realizadas e que avanços houve na rede municipal de ensino?

Desde que eu assumi a gestão, em 2017, a Educação é uma prioridade no meu governo. Hoje, os estudantes podem contar com fardamento completo, que vem com tênis, mochila, kit-chuva e kit-pedagógico com diversos materiais escolares. Em 2022, realizamos a entrega da Creche Linaldo da Silva e, em breve, vamos inaugurar mais cinco nos bairros do Novo Horizonte, Catu de Abrantes, Parque São Vicente, Verdes Horizontes e Ponto Certo. Também instituímos café da manhã nas escolas e nosso Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] cresceu, se igualando à média do Brasil e superando a pontuação do estado. Além disso, fizemos a entrega de mais de dois mil notebooks aos professores. Nosso trabalho na Educação tem feito a diferença.

Em relação aos investimentos na área da Saúde, o que é possível destacar dos seus mandatos?

Devido à pandemia da Covid-19, várias ações na Saúde ficaram represadas e nós tínhamos cerca de 100 mil procedimentos atrasados. Com a criação do programa Sesau Fila Zero, em janeiro de 2022, realizamos mais de 4 mil cirurgias eletivas e mais de 300 mil procedimentos, entre consultas e exames. Entregamos também à população a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica para atender, exclusivamente, as nossas crianças. As mulheres ganharam o novo Centro de Atenção à Saúde da Mulher. Para a prática de atividades esportivas entregamos as academias da Saúde. Além disso, requalificamos e entregamos várias Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF).

Como define o perfil da sua administração e qual o balanço que o senhor faz da sua gestão ao longo de quase oito anos à frente da Prefeitura de Camaçari?

A gestão tem o perfil da eficiência, considerando que em 2017 tiramos o município da inadimplência e recuperamos o crédito do município. Fomos buscar recursos, juntamos com o orçamento próprio e estamos tendo uma transformação ao longo desses oito anos, tanto na questão da mobilidade e urbanização de ruas como de mudança da realidade das escolas, dos postos de saúde, das quadras de esporte, das praças públicas, da iluminação e da limpeza pública. Então, eu diria que a eficiência é a palavra que marcou a gestão. Durante o período da pandemia, nós sofremos e sobrevivemos com entusiasmo, com determinação e, assim, pudemos avançar nesses quase sete anos. Estamos preparados para entregar, em 2024, a melhor administração possível, considerando a realidade econômica e administrativa. E temos a certeza de que estamos apresentando no dia a dia uma gestão responsável, transformadora e revolucionária do ponto de vista da aplicação dos gastos públicos. Então, a gente tem a consciência tranquila de ter trilhado o caminho da modernidade, o caminho da eficiência e do zelo pelos recursos públicos a serviço da população.

Com a proximidade das eleições municipais, como está a discussão sobre o nome do seu sucessor e que critérios utilizará para a escolha?

Após alguns diálogos maduros e construtivos de nossa base aliada, ficou definido que o atual vice-prefeito José Tude e o vereador Flávio Matos, presidente da Câmara Municipal, disputam a preferência municipal neste momento. Até janeiro próximo, anunciaremos o nome daquele que representará o nosso grupo político nas eleições municipais de 2024 e me sucederá como prefeito de Camaçari. A decisão final se baseará nos resultados das pesquisas quantitativas e qualitativas que temos realizado, junto à população. Tenho certeza de que o povo de Camaçari saberá julgar quem trabalha de verdade visando o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento do município.

Quais os seus planos políticos e pessoais após o término do mandato?

Agora, estou focado no mandato, empenhado em entregar obras estruturantes como as requalificações dos acessos a Guarajuba, Itacimirim e Barra do Jacuípe; a urbanização da Lagoa das Virgens, em Itacimirim; e a requalificação dos Mercados de Monte Gordo e Barra do Pojuca, que, somadas às obras que já inauguramos, estão mudando a cara da nossa costa e potencializando o turismo. Na sede, já duplicamos o Viaduto do Trabalhador; fizemos o Trevo da Cascalheira, o Horto Florestal Linaldo da Silva e seguimos construindo creches, realizando obras de revitalização do Centro Histórico, dentre outras. O futuro passa por 2024 e o meu desejo é deixar a cidade organizada, fazer o sucessor para manter Camaçari no ritmo de sucesso.