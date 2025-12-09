Mulher de Alexandre de Moraes tinha contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master

Viviane Barci e Alexandre de Moraes - Foto: Divulgação

O contrato do escritório de advocacia da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes com o Banco Master, totaliza R$ 129 milhões. Vale ressaltar que o dono do banco, Daniel Vorcaro, é investigado pela Operação Complience Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em novembro.

O montante seria pago no período de 36 meses a partir do início de 2024. Ou seja, o banco pagaria de forma mensal R$ 3,6 milhões ao escritório Barci de Moraes Advogados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O escritório é comandado por Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Dois dos três filhos do ministro também trabalham neste mesmo escritório.

Uma cópia digitalizada do contrato entre o banco e o escritório de advocacia foi apreendida no celular do dono do Master, Daniel Vorcaro, alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF), em meados do mês de novembro.

As informações do contrato foram reveladas pelo jornal O Globo, que de acordo com apurações, confirmou que o contrato não tinha o objetivo de atuar em uma causa específica do banco, mas sim a representação em diversos temas, conforme a necessidade.