POLÍTICA
POLÍTICA

Lula não quer nem ouvir falar desses dois políticos; entenda o motivo

Presidente demonstra forte rejeição a dois nomes e citou atitudes que considera golpistas e desleais no cenário político nacional

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/12/2025 - 12:54 h
Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) -

Em meio a tantos desafetos na política, o presidente Lula (PT) tem pelo menos dois nomes, no topo da sua lista, como aqueles que ele tem verdadeiro "ranço", a ponto de não querer nem ouvir falar.

Um desses é o presidente do União Brasil, Antonio Rueda: "Não gosto de golpistas", afirma Lula ao se referir ao adversário político, que atuou para derrubar o padrinho político, o deputado Luciano Bivar, da presidência da legenda.

Na visão de Lula, a movimentação interna de Rueda mostrou o quanto ele é alguém perigoso e inconfiável. Por sua vez, o dirigente tem feito críticas a gestão petista e vem trabalhando por uma candidatura de oposição ao chefe do Executivo federal.

Rejeição

Outro personagem da política de quem Lula não quer nem ouvir falar é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. No caso do liberal, o presidente ficou chateado com o comportamento dele após a operação policial na capital fluminense que resultou em mais de 120 mortes.

Castro disse que não teve apoio do governo Lula para a ação. Na ocasião, afirmou que o Rio está “sozinho” e que pedidos de ajuda para enfrentar facções criminosas foram negados pela gestão petista.

O episódio trouxe desgastes para a imagem do governo e para a candidatura de Lula à sucessão presidencial.

Tags:

Antônio Rueda Cláudio Castro Lula

x