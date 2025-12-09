Menu
POLÍTICA

CNH sem autoescola: Lula lança novas regras nesta terça-feira

Medida deve começar a valer a partir de publicação no Diário Oficial da União (DOU)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/12/2025 - 7:30 h | Atualizada em 09/12/2025 - 8:29
Lula oficializa novas regras para aquisição da CNH nesta terça-feira, 9
Lula oficializa novas regras para aquisição da CNH nesta terça-feira, 9

O presidente Lula (PT) vai oficializar, nesta terça-feira, 9, em cerimônia no Palácio do Planalto, as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Brasil.

O Ministério dos Transportes estima que a partir das flexibilizações, o custo para tirar a CNH pode cair até 80%. Atualmente, o valor total para fazer a CNH pode chegar a R$ 5 mil. Entre as mudanças mais significativas está o fim da obrigatoriedade de fazer aulas em autoescolas.

A expectativa é a de que as novas regras para obtenção do documento passem a valer nesta semana, após publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Leia Também:

Toxicológico na CNH: quais drogas são detectadas e o que acontece se der positivo
CNH sem autoescola: nova regra que muda tudo entra em vigor nesta semana
Bolsonarista quer volta da obrigatoriedade de autoescolas para a CNH

As alterações visam diminuir o número de pessoas que dirigem sem carteira e ampliar o acesso à formação. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), além dos 20 milhões de condutores irregulares, outros 30 milhões de brasileiros têm idade suficiente para obter a CNH, mas não iniciaram o processo.

Ver todas

x