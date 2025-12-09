POLÍTICA
CNH sem autoescola: Lula lança novas regras nesta terça-feira
Medida deve começar a valer a partir de publicação no Diário Oficial da União (DOU)
Por Yuri Abreu
O presidente Lula (PT) vai oficializar, nesta terça-feira, 9, em cerimônia no Palácio do Planalto, as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Brasil.
O Ministério dos Transportes estima que a partir das flexibilizações, o custo para tirar a CNH pode cair até 80%. Atualmente, o valor total para fazer a CNH pode chegar a R$ 5 mil. Entre as mudanças mais significativas está o fim da obrigatoriedade de fazer aulas em autoescolas.
A expectativa é a de que as novas regras para obtenção do documento passem a valer nesta semana, após publicação no Diário Oficial da União (DOU).
As alterações visam diminuir o número de pessoas que dirigem sem carteira e ampliar o acesso à formação. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), além dos 20 milhões de condutores irregulares, outros 30 milhões de brasileiros têm idade suficiente para obter a CNH, mas não iniciaram o processo.
