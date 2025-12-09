ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro diz que candidatura é para valer: “Irreversível”
"Não vamos voltar atrás", diz senador
Por Gabriela Araújo
A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República está sendo encarada como “para valer” dentro da cúpula bolsonarista. Nesta terça-feira, 9, em visita ao seu pai, o parlamentar confirmou que não recuará do posto.
O congressista diz que mantém diálogos para afiançar a sua candidatura ao Palácio do Planalto após o aval do seu pai, que está preso desde 22 de novembro, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.
“Agora o presidente Bolsonaro deu esse norte, então falei que essa candidatura é irreversível e as palavras dele: ‘Não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente’. E, a partir de agora, é a gente conversando com as pessoas para ter as pessoas certas do nosso lado, os especialistas em algumas áreas com quem eu já estou conversando”.
Essa é a primeira visita de Flávio ao pai desde que anunciou a sua pretensa candidatura ao Planalto, na última sexta-feira, 5.
Durante coletiva de imprensa, o senador ainda afirmou que comentou com Bolsonaro sobre a repercussão da sua candidatura. "Deixei com ele a primeira pesquisa que saiu após o anúncio, que foi do Instituto Veritas, que já me bota ali no empate técnico com o atual governo, com o atual ‘desgoverno’ do país”.
O herdeiro do ex-presidente teve a visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com duração de 30 minutos.
