Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula deve deixar Bolsonaro de fora do perdão de Natal

Presidente pode conceder indulto para presos

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

08/12/2025 - 13:53 h
Bolsonaro não receberá perdão natalino de Lula
Bolsonaro não receberá perdão natalino de Lula -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve incluir Jair Bolsonaro (PL) na lista do chamado 'indulto de Natal', que será concedido a presos no dia 23 de dezembro. A decisão segue a linha adotada pelo Palácio do Planalto nos últimos anos.

Segundo publicação do portal CNN Brasil, a ideia é deixar de fora, pelo terceiro ano seguido, condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, o que é o caso do ex-presidente da República e dos demais militares envolvidos na trama golpista pós-eleições de 2022, seguindo o entendimento do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias (CNPCP), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Candidato, Flávio revela plano para libertar Bolsonaro da cadeia
Lula já tem data para voltar à Bahia em 2026; saiba quando
Ex-ministro de Lula será candidato a presidente em 2026

Também seguindo o CNPCP, Lula negou o perdão para os envolvidos nos atentados de 8 de janeiro de 2023, em uma tentativa de derrubada do regime democrático. O decreto presidencial ainda deve dispensar o indulto para quem fez acordo de delação premiada, como é o caso do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Próximos passos

Já aprovado pelo CNPCP, a resolução foi enviada para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, seguindo para as mãos do presidente Lula, que fará a revisão final antes da publicação do decreto.

Bolsonaro preso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a cumprir, no dia 25 de novembro, a pena de 27 anos e três meses em regime fechado por tentativa de golpe de Estado, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Leia Também:

Candidato, Flávio revela plano para libertar Bolsonaro da cadeia
Lula já tem data para voltar à Bahia em 2026; saiba quando
Ex-ministro de Lula será candidato a presidente em 2026

Além de Bolsonaro, também estão presos os demais integrantes do 'núcleo 1' da trama golpista. São eles:

  • Anderson Torres
  • Augusto Heleno
  • Almir Garnier
  • Paulo Sérgio Nogueira
  • Walter Braga Netto (PL)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Lula natal prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro não receberá perdão natalino de Lula
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Bolsonaro não receberá perdão natalino de Lula
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Bolsonaro não receberá perdão natalino de Lula
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Bolsonaro não receberá perdão natalino de Lula
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x