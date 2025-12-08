POLÍTICA
Lula já tem data para voltar à Bahia em 2026; saiba quando
Expectativa é de que ato seja usado como 'teste' para candidatura
Por Cássio Moreira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tem data para pisar novamente em solo baiano. A tendência é de que o chefe do Planalto cumpra uma agenda em Salvador em fevereiro de 2026, ano em que tentará a reeleição.
Leia Também:
Segundo informações do portal Metrópoles, na coluna de Igor Gadelha, o PT planeja a celebração do aniversário de 46 anos da legenda, entre os dias 5 e 7 de fevereiro, na capital baiana. Caso a ideia saia do papel, Lula participará presencialmente da agenda em Salvador.
Ainda de acordo com a publicação, o evento comemorativo será usado como uma espécie de lançamento da pré-candidatura de Lula à reeleição, desejo já externado pelo presidente que está no seu terceiro mandato.
Lula na Bahia
Considerado o principal reduto eleitoral do PT, o estado da Bahia recebeu Lula pela última vez em outubro deste ano, quando o presidente cumpriu duas agendas importantes em diferentes cidades.
Na mesma data, 9 de outubro, Lula participou da inauguração da fábrica da BYD, em Camaçari. Em seguida, o presidente foi até o Estaleiro Enseada, em Maragogipe, onde anunciou a retomada de investimentos da Petrobras na Bahia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes