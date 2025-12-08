Menu
POLÍTICA

Ex-ministro de Lula será candidato a presidente em 2026

Disputa pelo Planalto esquenta com mais um nome

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

08/12/2025 - 7:31 h
Ex-ministro dos governos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT), Aldo Rebelo será candidato a presidente da República nas eleições de 2026. A expectativa é de que seu nome seja lançado pelo Democracia Cristã, partido de centro-direita.

A informação é de Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo. De acordo com a publicação, o ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, deixará o MDB, sua atual sigla, para que possa encabeçar o projeto nacional pela legenda que tem como tradição a candidatura do ex-deputado Eymael.

Ex-comunista

Prestes a se filiar ao Democracia Cristã, Aldo Rebelo caminhou por diversos campos políticos nos últimos anos. Membro histórico do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Rebelo deixou a legenda na década passada, se filiando ao PSB.

Ex-ministro Aldo Rebelo
Ex-ministro Aldo Rebelo | Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

Após passagem pelo PSB, Aldo já esteve também no Solidariedade e PDT, onde apoiou, pelo último partido, a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto nas eleições de 2022, tentando o Senado pelo estado de São Paulo, mas sem sucesso.

Aldo se filiou ao MDB em 2024, em movimento que poderia culminar na sua indicação como vice do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também do MDB. A articulação, no entanto, não vingou.

