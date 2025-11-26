Fábrica da BYD na Bahia bate marca de 10 mil carros produzidos

Complexo tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano - Foto: Divulgação | BYD

A maior fabricante de veículos elétricos do mundo, a gigante chinesa BYD, alcançou a marca de 10 mil carros produzidos na fábrica em Camaçari, na Bahia.

O feito ocorreu um mês e meio após a inauguração do complexo fabril, em 9 de outubro. No espaço, são produzidos três modelos até o momento: Dolphin Mini, King e Song Pro. No início deste mês, a empresa deu início ao segundo turno de produção, com 120 colaboradores no período noturno.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a BYD, a medida marca uma nova fase de expansão e reforça o compromisso da companhia com aumento da produção e geração de empregos na região.

O complexo industrial em Camaçari tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano em sua primeira fase e 300 mil na etapa posterior. Durante a inauguração da fábrica, o fundador e CEO da BYD, Mr. Wang Chuanfu, anunciou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que irá dobrar a meta. Dessa forma, em sua total operação, a produção será de 600 mil veículos por ano.

“A produção de 10 mil veículos marca um momento histórico para a nossa empresa. Esse resultado é fruto do empenho de cada colaborador, do compromisso com a qualidade e da confiança que nossos clientes depositam na marca. Em tão pouco tempo, mostramos nossa capacidade de entrega, tecnologia e eficiência industrial. Seguimos firmes na missão de impulsionar a mobilidade sustentável no país e contribuir para o desenvolvimento econômico da região”, afirma o presidente da BYD Auto do Brasil, Mr. Tyler Li.

Líder de vendas

Em Camaçari, onde abriga o maior complexo fabril fora da China, a BYD mantém ritmo acelerado na produção de veículos e no carregamento comercial dos carros. Desde o início das operações no Brasil, há pouco mais de três anos, a BYD já emplacou mais de 100 mil carros elétricos no território nacional e é líder absoluta no ranking dos BEVs, superando em mais de sete vezes a segunda colocada. Em Salvador, a empresa ocupou a segunda posição em vendas de varejo em outubro.