Gigante chinesa atinge marca histórica de 100 mil carros vendidos

Empresa registra um crescimento de vendas impulsionado pela expansão da rede de concessionárias - Foto: Divulgação BYD

A maior fabricante de veículos elétricos do mundo, a gigante chinesa BYD chegou a um marco inédito no mercado de automóveis brasileiro: 100 mil unidades 100 % elétricas emplacadas em pouco mais de três anos de operação no país.

O número coloca a marca como líder absoluta no segmento de BEV (Battery Electric Vehicle), superando em mais de sete vezes a segunda colocada no ranking da Fenabrave.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde a chegada ao Brasil em 2022, a BYD tem transformado a mobilidade urbana. A estratégia de democratização foi alicerçada nos modelos de entrada Dolphin e Dolphin Mini, que juntos já somam mais de 48 mil unidades vendidas.

O portfólio completo inclui ainda o Dolphin GS, Dolphin Plus, Seal e Yuan Plus, que completam o total de 100 mil veículos nas ruas brasileiras.

“Mais do que vender carros, a BYD mudou a forma como o brasileiro se relaciona com a mobilidade, tornando o carro elétrico acessível, desejado e possível”, afirmou Alexandre Baldy, vice‑presidente sênior e head de comercial e marketing da BYD Brasil.

Ele acrescentou que a eletrificação já é realidade, não apenas um futuro distante. A conquista vem acompanhada de números impressionantes: a BYD detém quase o triplo da soma de vendas dos concorrentes que ocupam da segunda à décima posição no ranking de elétricos.

Além disso, a empresa registra um crescimento de vendas impulsionado pela expansão da rede de concessionárias, que já conta com 200 unidades em todo o país e deve chegar a 250 nos próximos meses.

“Antes da nossa chegada, a eletrificação ainda parecia distante do consumidor, quase sempre tratada como promessa de futuro. Entramos dispostos a tornar o elétrico acessível, e hoje o sucesso de vendas do Dolphin Mini é prova viva de que esse futuro já chegou e veio para ficar”, destacou Tyler Li, presidente da BYD Brasil.