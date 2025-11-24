IARREMATE CLASSIC RIDES
Veículo raro dos anos 80 retorna e vira estrela em leilão nacional
O veículo é uma versão francesa homologada para Mônaco, que soma apenas 43 mil km rodados
Por Carla Melo
Ela está de volta! A icônica Ferrari Testarossa 1988 é um dos destaques da segunda edição do iArremate Classic Rides, leilão nacional que traz os melhores clássicos de quatro rodas.
Considerado um dos carros mais marcantes da década de 1980, o modelo integra o catálogo do leilão, que recebe lances até 25 de novembro.
O veículo é uma versão francesa homologada para Mônaco, que soma apenas 43 mil km rodados e passou por revisão completa em 2025. O carro foi da tradicional Gallery Aaldering, referência europeia em automóveis clássicos de luxo.
Leia Também:
“O universo dos automóveis clássicos de colecionismo se conecta diretamente ao nosso propósito original. Cada carro carrega design autoral, acabamento artesanal e valor histórico, atributos que transcendem o uso e o consagram como patrimônio artístico em movimento”, declarou Vinicius Villela, CEO do iArremate.
Peça de coleção e design europeu
Imortalizado na série Miami Vice, o carro tem design assinado pela Pininfarina e se destaca por seu monstro sob o capô, a Testarossa 1988 traz motor V12 plano de 4,9 litros, 390 cv e câmbio manual de cinco marchas.
A Testarossa não é o único ícone automotivo no leilão. O evento conta também com uma BMW 850Ci 1991 e uma Mercedes-Benz 190E 2.3-16 Cosworth 1986, entre outros modelos que marcaram época
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes