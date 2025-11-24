Menu
HOME > AUTOS
IARREMATE CLASSIC RIDES

Veículo raro dos anos 80 retorna e vira estrela em leilão nacional

O veículo é uma versão francesa homologada para Mônaco, que soma apenas 43 mil km rodados

Carla Melo

Por Carla Melo

24/11/2025 - 10:11 h
Ferrari Testarossa 1988 é um dos destaques do leilão
Ferrari Testarossa 1988 é um dos destaques do leilão

Ela está de volta! A icônica Ferrari Testarossa 1988 é um dos destaques da segunda edição do iArremate Classic Rides, leilão nacional que traz os melhores clássicos de quatro rodas.

Considerado um dos carros mais marcantes da década de 1980, o modelo integra o catálogo do leilão, que recebe lances até 25 de novembro.

O veículo é uma versão francesa homologada para Mônaco, que soma apenas 43 mil km rodados e passou por revisão completa em 2025. O carro foi da tradicional Gallery Aaldering, referência europeia em automóveis clássicos de luxo.

“O universo dos automóveis clássicos de colecionismo se conecta diretamente ao nosso propósito original. Cada carro carrega design autoral, acabamento artesanal e valor histórico, atributos que transcendem o uso e o consagram como patrimônio artístico em movimento”, declarou Vinicius Villela, CEO do iArremate.

Peça de coleção e design europeu

Imortalizado na série Miami Vice, o carro tem design assinado pela Pininfarina e se destaca por seu monstro sob o capô, a Testarossa 1988 traz motor V12 plano de 4,9 litros, 390 cv e câmbio manual de cinco marchas.

A Testarossa não é o único ícone automotivo no leilão. O evento conta também com uma BMW 850Ci 1991 e uma Mercedes-Benz 190E 2.3-16 Cosworth 1986, entre outros modelos que marcaram época

Tags:

automóveis de colecionismo design automotivo Ferrari Testarossa história dos automóveis leilão de carros clássicos modelos icônicos

Ver todas

x