Gigante chinesa ‘irmã da Fiat’ terá fábrica para carros elétricos no Brasil

Anúncio aconteceu durante o Salão do Automóvel - Foto: Divulgação | Leapmotor

A Stellantis, empresa multinacional de fabricação automotiva, confirmou que a Leapmotor começará a ser produzida no Brasil em 2026. A marca chinesa, que chega ao país com uma linha 100% eletrificada, será fabricada no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco.

O anúncio foi feito por Herlander Zola, presidente da Stellantis na América do Sul, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, acompanhado da exibição de três SUVs, B10, C10 e C16, que antecipam a estratégia da montadora para disputar espaço no mercado de veículos eletrificados. Zola também anunciou a expansão da Leapmotor para a Argentina, Equador e Colômbia.

Com isso, a marca reforça a parceria firmada com a Stellantis, que detém participação na empresa e criou uma parceria estratégica para acelerar a presença internacional da fabricante de carros elétricos e híbridos.

O anúncio da fábrica da Leapmotor ocorre em meio a investimentos da BYDno Brasil. A rival chinesa inaugurou uma fábrica com investimento de R$ 5 bilhões, gerando até 20 mil empregos.

Além da Leapmotor, a Stellantis tem marcas como: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall e Free2move.