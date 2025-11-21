Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALÃO DO AUTOMÓVEL

Carro da BYD que estaciona sozinho chega ao Brasil; conheça o Atto 8

Confirmação da chegada de novo modelo aconteceu durante o Salão do Automóvel

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

21/11/2025 - 11:59 h
BYD Atto 8 será lançado no Brasil
BYD Atto 8 será lançado no Brasil -

A BYD confirmou durante o Salão do Automóvel 2025 o seu novo modelo que será lançado no mercado brasileiro em 2026. O Atto 8, um SUV híbrido plug-in de mais de 5 metros de comprimento que é recheado de tecnologias e entre outras funcionalidades pode até mesmo estacionar sozinho. Esse é o maior e mais refinado modelo da marca.

Lançado no início de 2025, o Atto 8 chegará ao Brasil no próximo ano representando a geração mais recente do SUV grande da BYD. Para o país, a versão lançada será a híbrida plug-in e não a versão elétrica que existe na China.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Atto 8 híbrido plug-in tem motor a gasolina é o 1.5 turbo a gasolina de 156 cv de potência e 22,9 kgfm de torque. A bateria é de 35,6 kWh.

A BYD ainda não confirmou quando o Atto 8 começará a ser vendido no Brasil e quais os preços serão ofertados no Brasil. Essa informação deve ser compartilhada apenas na próxima segunda-feira, 24, no Salão do Automóvel, que acontece entre os dias 22 e 30 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Estaciona sozinho

O grande diferencial do Atto 8 está na possibilidade de adoção do sistema semi-autônomo God’s Eyes (olhos de Deus, na tradução livre) DiPilot 300, a segunda mais avançada da marca.

O sistema God’s Eyes tem 12 câmeras, 18 radares e pode, entre outras coisas, estacionar sozinho e até evitar colisões quando outros veículos vêm na direção do BYD.

Leia Também:

BYD lança 'marca premium' no Brasil e deve fabricar SUV híbrido em Camaçari
Caoa confirma acordo com grande montadora chinesa para o Brasil; como fica a Chery?
Fim do volante tradicional? Marca famosa impressiona com mudança radical

Drone no teto

Na China, a versão mais completa do Atto 8 (por lá chamado de Tang L) possui um compartimento no teto que acomoda um drone da DJI, empresa especializada em veículos voadores não tripulados. A versão com drone no teto não deve vir ao Brasil.

Versão do Atto 8 na China acompanha drone no teto
Versão do Atto 8 na China acompanha drone no teto | Foto: Divulgação / BYD

Informações técnicas do Atto 8

Conjunto Híbrido e Desempenho (DM-p)

  • Motorização: 1.5L Turbo a gasolina atuando em conjunto com dois motores elétricos.
  • Potência Motor a Combustão (ICE): 110 kW (aprox. 150 cv).
  • Potência Motores Elétricos: 200 kW (dianteiro) + 200 kW (traseiro).
  • Potência Combinada: Aproximadamente 544 cv (ou 480 hp/536 cv em outras medições).
  • Aceleração (0 a 100 km/h): Em torno de 4,3 a 4,9 segundos.
  • Tração: Integral Inteligente (AWD).
  • Velocidade Máxima: 200 km/h.
Imagem ilustrativa da imagem Carro da BYD que estaciona sozinho chega ao Brasil; conheça o Atto 8
| Foto: Divulgação / BYD

Bateria e Autonomia

  • Tecnologia da Bateria: Blade Battery (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio).
  • Capacidade da Bateria: Cerca de 35,6 kWh (ou 35,62 kWh).
  • Autonomia 100% Elétrica (EV):
  • Estimada em 152 km (ciclo NEDC).
  • Em outras configurações, pode chegar a 200 km ou 215 km (ciclo chinês/NEDC).
  • Autonomia Total Combinada: Em torno de 1.030 km a 1.125 km.
  • Tempo de Recarga Rápida (DC): De 30% a 80% em cerca de 20 minutos (suportando até 71 kW).

Dimensões e Capacidade

  • Configuração: SUV de 7 lugares (2+3+2).
  • Comprimento: Cerca de 5,04 metros.
  • Distância entre Eixos: 2,95 metros.
  • Porta-Malas:
  • 270 Litros (com 3 fileiras de assentos em uso).
  • 960 Litros (com 2 fileiras rebatidas).

Tecnologia e Conforto

  • Plataforma: DM-i (DM-p na versão mais potente).
  • Suspensão: Dianteira de duplo “A” e traseira Multi-link com sistema adaptativo DiSus-C.
  • Tela Multimídia: Tátil giratória de 15,6 polegadas.
  • Painel de Instrumentos: Digital de 10,25 polegadas.
  • Outros Recursos: Head-Up Display (W-HUD), carregamento sem fio de 50W e áudio premium DiSound com até 21 alto-falantes.
Imagem ilustrativa da imagem Carro da BYD que estaciona sozinho chega ao Brasil; conheça o Atto 8
| Foto: Divulgação / BYD

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos brasil byd

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BYD Atto 8 será lançado no Brasil
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

BYD Atto 8 será lançado no Brasil
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

BYD Atto 8 será lançado no Brasil
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

BYD Atto 8 será lançado no Brasil
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x