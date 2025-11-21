Carro da BYD que estaciona sozinho chega ao Brasil; conheça o Atto 8

BYD Atto 8 será lançado no Brasil - Foto: Divulgação / BYD

A BYD confirmou durante o Salão do Automóvel 2025 o seu novo modelo que será lançado no mercado brasileiro em 2026. O Atto 8, um SUV híbrido plug-in de mais de 5 metros de comprimento que é recheado de tecnologias e entre outras funcionalidades pode até mesmo estacionar sozinho. Esse é o maior e mais refinado modelo da marca.

Lançado no início de 2025, o Atto 8 chegará ao Brasil no próximo ano representando a geração mais recente do SUV grande da BYD. Para o país, a versão lançada será a híbrida plug-in e não a versão elétrica que existe na China.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Atto 8 híbrido plug-in tem motor a gasolina é o 1.5 turbo a gasolina de 156 cv de potência e 22,9 kgfm de torque. A bateria é de 35,6 kWh.

A BYD ainda não confirmou quando o Atto 8 começará a ser vendido no Brasil e quais os preços serão ofertados no Brasil. Essa informação deve ser compartilhada apenas na próxima segunda-feira, 24, no Salão do Automóvel, que acontece entre os dias 22 e 30 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Estaciona sozinho

O grande diferencial do Atto 8 está na possibilidade de adoção do sistema semi-autônomo God’s Eyes (olhos de Deus, na tradução livre) DiPilot 300, a segunda mais avançada da marca.

O sistema God’s Eyes tem 12 câmeras, 18 radares e pode, entre outras coisas, estacionar sozinho e até evitar colisões quando outros veículos vêm na direção do BYD.

Drone no teto



Na China, a versão mais completa do Atto 8 (por lá chamado de Tang L) possui um compartimento no teto que acomoda um drone da DJI, empresa especializada em veículos voadores não tripulados. A versão com drone no teto não deve vir ao Brasil.

Versão do Atto 8 na China acompanha drone no teto | Foto: Divulgação / BYD

Informações técnicas do Atto 8

Conjunto Híbrido e Desempenho (DM-p)

Motorização: 1.5L Turbo a gasolina atuando em conjunto com dois motores elétricos.

Potência Motor a Combustão (ICE): 110 kW (aprox. 150 cv).

Potência Motores Elétricos: 200 kW (dianteiro) + 200 kW (traseiro).

Potência Combinada: Aproximadamente 544 cv (ou 480 hp/536 cv em outras medições).

Aceleração (0 a 100 km/h): Em torno de 4,3 a 4,9 segundos.

Tração: Integral Inteligente (AWD).

Velocidade Máxima: 200 km/h.

| Foto: Divulgação / BYD

Bateria e Autonomia

Tecnologia da Bateria: Blade Battery (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio).

Capacidade da Bateria: Cerca de 35,6 kWh (ou 35,62 kWh).

Autonomia 100% Elétrica (EV):

Estimada em 152 km (ciclo NEDC).

Em outras configurações, pode chegar a 200 km ou 215 km (ciclo chinês/NEDC).

Autonomia Total Combinada: Em torno de 1.030 km a 1.125 km.

Tempo de Recarga Rápida (DC): De 30% a 80% em cerca de 20 minutos (suportando até 71 kW).

Dimensões e Capacidade

Configuração: SUV de 7 lugares (2+3+2).

Comprimento: Cerca de 5,04 metros.

Distância entre Eixos: 2,95 metros.

Porta-Malas:

270 Litros (com 3 fileiras de assentos em uso).

960 Litros (com 2 fileiras rebatidas).

Tecnologia e Conforto

Plataforma: DM-i (DM-p na versão mais potente).

Suspensão: Dianteira de duplo “A” e traseira Multi-link com sistema adaptativo DiSus-C.

Tela Multimídia: Tátil giratória de 15,6 polegadas.

Painel de Instrumentos: Digital de 10,25 polegadas.

Outros Recursos: Head-Up Display (W-HUD), carregamento sem fio de 50W e áudio premium DiSound com até 21 alto-falantes.