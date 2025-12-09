Menu
Flávio Bolsonaro sonha com anistia, mas enfrenta impasse no Congresso

Senador e pré-candidato à presidência chegou a afirmar que anistia seria parte do preço para retirar candidatura

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/12/2025 - 10:48 h
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em discurso à tribuna
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em discurso à tribuna

Após lançar a sua pré-candidatura à presidência da República, em 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vem enfrentando um dilema no Congresso Nacional: o que fazer com o Projeto de Lei que concede a anistia aos presos do 8 de Janeiro.

O texto, a 11 dias para o início do recesso parlamentar, está parado na Câmara dos Deputados, sem qualquer acordo. No Senado, a matéria não encontra espaço para um avanço.

A demora, segundo o Metrópoles, ocorre pela falta de apoio à proposta do relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que quer um modelo de redução de penas — os bolsonaristas, por outros lado, desejam uma anistia “total e irrestrita”.

Anistia chegou a ser "preço" para retirada de pré-candidatura

O congressista chegou a colocar a anistia como preço para retirar a sua pré-candidatura e abrir espaço para um nome do Centrão no pleito de 2026, que seria o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Contudo, Paulinho da Força reagiu de maneira negativa a afirmação de Flávio, dizendo que a anistia, para o ex-presidente Jair Bolsonaro "está fora de questão".

Afastamento

Na Câmara dos Deputados, o impasse é tamanho que até mesmo Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do partido na Casa, decidiu se distanciar das negociações nas últimas semanas. O parlamentar foi, até o momento, o principal porta-voz da proposta dentro da Casa e entre líderes partidários.

A interlocutores o pastor disse que “esgotou” as possibilidades de negociação diante do relatório estipulado por Paulinho da Força, que não deverá abraçar uma anistia nos moldes desejados pelas bases bolsonaristas.

Além disso, sem a adesão do “principal interessado”, a pauta seguirá engavetada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

