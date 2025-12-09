Eduardo Bolsonaro entra na mira e deve perder mandato na Câmara

Eduardo Bolsonaro fica perto de perder o mandato - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Longe do Brasil desde o início de 2025, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pode perder o mandato em breve. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira, 9, o parlamentar já tem o número de faltas que pode acarretar na sua cassação.

Motta explicou que Eduardo, que se encontra nos Estados Unidos em 'autoexílio', já faltou a mais de um terço das sessões na Casa, o que abre margem para pautar a cassação. A defesa do deputado terá um prazo para apresentar os argumentos de contraponto, ainda de acordo com o presidente da Câmara.

“O deputado Eduardo Bolsonaro já tem um número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele, que foi para os Estados Unidos, não tem frequentado as sessões da Casa, é impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional”, explicou Hugo Motta,

PL da Dosimetria

A Câmara também deve votar também nesta terça-feira, 9, O projeto que prevê a redução das penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, englobando também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ideia é que Bolsonaro, hoje condenado a 27 anos e três meses de prisão, fique apenas pouco mais de dois anos em regime fechado.