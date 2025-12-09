Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro entra na mira e deve perder mandato na Câmara

Hugo Motta aponta fator que pode colaborar com decisão

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

09/12/2025 - 14:57 h
Eduardo Bolsonaro fica perto de perder o mandato
Eduardo Bolsonaro fica perto de perder o mandato -

Longe do Brasil desde o início de 2025, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pode perder o mandato em breve. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira, 9, o parlamentar já tem o número de faltas que pode acarretar na sua cassação.

Motta explicou que Eduardo, que se encontra nos Estados Unidos em 'autoexílio', já faltou a mais de um terço das sessões na Casa, o que abre margem para pautar a cassação. A defesa do deputado terá um prazo para apresentar os argumentos de contraponto, ainda de acordo com o presidente da Câmara.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mulher de Alexandre de Moraes tinha contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master
Projeto que pode reduzir pena de Bolsonaro será votado na Câmara
Lula não quer nem ouvir falar desses dois políticos; entenda o motivo

“O deputado Eduardo Bolsonaro já tem um número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro, como todos sabem, está no exterior por decisão dele, que foi para os Estados Unidos, não tem frequentado as sessões da Casa, é impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional”, explicou Hugo Motta,

PL da Dosimetria

A Câmara também deve votar também nesta terça-feira, 9, O projeto que prevê a redução das penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, englobando também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ideia é que Bolsonaro, hoje condenado a 27 anos e três meses de prisão, fique apenas pouco mais de dois anos em regime fechado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Câmara dos Deputados eduardo bolsonaro hugo motta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo Bolsonaro fica perto de perder o mandato
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro fica perto de perder o mandato
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Eduardo Bolsonaro fica perto de perder o mandato
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Eduardo Bolsonaro fica perto de perder o mandato
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x